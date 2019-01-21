Buse Narcı'ya ne oldu? Buse Narcı'nın saçlarını görenler şaşırdı
Buse Narcı'nın son hali herkesi şaşırttı. Bir dönem Özcan Deniz, Sinan Akçıl gibi isimlerle aşk yaşayan 25 yaşındaki Buse Narcı, şimdiye kadar burun, yanak, çene, göz, dudak, diş, göğüs ve kalça olmak üzere birçok estetik operasyon geçirdi. Ancak Narcı'nın saçlarının tutam tutam dökülmesiyle ortaya çıkan manzaranın sebebi ise merak konusu oldu. Buse Narcı'nın ise bu durumdan yakındığı ve çevresinden saklamaya çalıştığı ortaya çıktı...
21 Ocak 2019 Pazartesi, 09:46:03
Güncelleme: 10:29:47
BUSE NARCI KEL Mİ KALIYOR?
Buse Narcı, sayısız estetik operasyonlarından sonra saçlarına da müdahale etmek zorunda kaldı. Buse
Daha 25 yaşında olan Buse Narcı, şimdiye kadar burnu, yanakları, çenesi, gözleri, dudakları, dişleri, göğüsleri ve kalçaları olmak üzere birçok estetik operasyon geçirmişti.
Narcı, şu sıralar ise tutam tutam dökülen saçlarından şikayetçi...
Buse Narcı'nın birçok ünlü erkeğin de saçlarına yaptırdığı Quantum sistemi yani saç protezi ile güzel bir görünüme kavuştuğu ortaya çıktı.
Geçirdiği bakım sonrası eski görünümüne kavuşan Buse Narcı, ayda bir kez saçlarına tedavi uygulatıyor.