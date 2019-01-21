Buse Narcı'ya ne oldu? Buse Narcı'nın saçlarını görenler şaşırdı

Buse Narcı'nın son hali herkesi şaşırttı. Bir dönem Özcan Deniz, Sinan Akçıl gibi isimlerle aşk yaşayan 25 yaşındaki Buse Narcı, şimdiye kadar burun, yanak, çene, göz, dudak, diş, göğüs ve kalça olmak üzere birçok estetik operasyon geçirdi. Ancak Narcı'nın saçlarının tutam tutam dökülmesiyle ortaya çıkan manzaranın sebebi ise merak konusu oldu. Buse Narcı'nın ise bu durumdan yakındığı ve çevresinden saklamaya çalıştığı ortaya çıktı...

21 Ocak 2019 Pazartesi, 09:46:03 Güncelleme: 10:29:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





