Burcu Özberk’in sevgilisi o isim mi yakayı böyle ele verdi meğer gözler önündeymiş! Serkay Tütüncü İlhan Şen derken Burcu...

Bir doğum günü partisinde bir araya gelen Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü, gecede kimseye aldırmadan dudaktan öpüştü. İkilinin yakınlaşması, gece boyu devam etti. Ancak bu iddialara iki taraftan da bir yanıt gelmedi. Bu dedikodulardan kısa bir süre sonra Burcu Özberk hakkında ikinci bir bomba patlamıştı.