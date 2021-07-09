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Burcu Özberk'in annesi sosyal medyayı salladı adeta sarı fırtına! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk...

Son dönemin parlayan yıldızlarından biri olan 31 yaşındaki oyuncu Burcu Özberk, sık sık estetik haberleriyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıllarda rol aldığı Afili Aşk dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan Burcu Özberk, ailesini gözlerden uzak tutmaya gayret gösteriyor. Burcu Özberk hakkında araştırma yapanlar annesini görünce gözlerine inanamadı. Abla-kardeş gibi duran anne-kız sizi de çok şaşırtacak. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin anneleri.

09.07.2021 15:38 - Son Güncelleme: 09.07.2021 15:38
Burcu Özberk'in annesi sosyal medyayı salladı adeta sarı fırtına! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk...

Instagram'dan 6 milyonu aşkın takipçisi bulunan Burcu Özberk öte yandan özel hayatını gözden uzak tutmayı başarıyor. Ancak sevenleri bilinmeyenlerini ortaya çıkarmakta epey ısrarcı.

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Burcu Özberk'in annesi sosyal medyayı salladı adeta sarı fırtına! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk...

Burcu Özberk'in annesi ise genç görünümüyle şaşırttı. İşte başta Burcu Özberk olmak üzere ünlülerin anneleri.

Burcu Özberk'in annesi sosyal medyayı salladı adeta sarı fırtına! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk...

EBRU ŞAHİN VE ANNESİ

Burcu Özberk'in annesi sosyal medyayı salladı adeta sarı fırtına! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk...
Burcu Özberk'in annesi sosyal medyayı salladı adeta sarı fırtına! Estetik haberleriyle gündemden düşmeyen Burcu Özberk...

Dayısı ve anneannesi (Sağda)