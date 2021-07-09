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Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösterdi kayınvalideden yorum gecikmedi!

Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösteren Pınar Altuğ'a kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan yorum gecikmedi. 46 yaşındaki bir çocuk annesi Pınar Altuğ, Bodrum'da başladığı tatiline Marmaris-Selimiye'de devam ediyor. Her yıl tekne ile mavi tura çıkan Altuğ, tatilde de egzersizlerini sürdürmeyi ihmal etmiyor. Fit hali ile dikkatleri üzerine çeken Pınar Altuğ köpeği Gazoz ile verdiği pozlarla beğeni topladı. Altuğ'a yorum yapanlar arasında kayınvalidesi de yerini aldı.

09.07.2021 14:59 - Son Güncelleme: 09.07.2021 14:59
Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösterdi kayınvalideden yorum gecikmedi!

Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösteren başarılı oyuncu Pınar Altuğ'a kayınvalideden yorum gecikmedi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösterdi kayınvalideden yorum gecikmedi!

PINAR ALTUĞ
Tatile Marmaris-Selimiye'de devam eden Pınar Altuğ, teknede yoga yaparken çekilen bu fotoğrafını geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaştı.

Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösterdi kayınvalideden yorum gecikmedi!

Altuğ, "Bazen bakış açını değiştirmek iyidir. Nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmayacağını?" notunu düştüğü paylaşımın ardından şimdi de sevimli dostu Gazoz ile poz verdi.

Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösterdi kayınvalideden yorum gecikmedi!

Pınar Altuğ'un tatil paylaşımlarına kayınvalidesinden gelen yorum dikkat çekti.

Pınar Altuğ tekne tatiline devam ediyor! Kırmızı mayonun ardından şimdi de bikinili boy gösterdi kayınvalideden yorum gecikmedi!

ÜNLÜLER NEREDE NELER YAPIYOR?

İşte başta Pınar Altuğ olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin tatil görüntüleri...