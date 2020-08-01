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Burcu Özberk'i hiç böyle görmediniz! Leoparlı bikinisi ve sıfır makyajlı Burcu'nun yüzü gülüyor...

Afili Aşk dizisinde Ayşe karakterine hayat veren Burcu Özberk, güzelliği ile izleyicilerin beğenisini topladı. Çağlar Ertuğrul ile aralarındaki uyumla dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk başarılı performansı ile de göz doldurdu. Afili Aşk oyuncuları Burcu Özberk ve Çağlar Ertuğrul Altın Kelebek'te de başarılarının meyvesini topladı. Yorucu bir sezonun ardından şimdiler tatilin tadını çıkaran Burcu Özberk'in paylaştığı leopar bikinili sıfır makyaj fotoğrafı sosyal medyayı salladı.