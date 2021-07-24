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Burcu Özberk yeşil leopar bikinisiyle paylaştı ortalık alev aldı! Burcu Özberk'in bu kareleri olay...

Sevilen oyuncu Burcu Özberk, başrol oynadığı dizisinin setine bayram vesilesiyle kısa bir ara verdi. Tatilde çektiği bikinili fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı. Tatil boyunca sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk, son olarak tatilinin son gününe dair detayları içeren fotoğraflar paylaştı.

24.07.2021 17:31 - Son Güncelleme: 24.07.2021 18:17
Burcu Özberk yeşil leopar bikinisiyle paylaştı ortalık alev aldı! Burcu Özberk'in bu kareleri olay...

Burcu Özberk, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Burcu Özberk yeşil leopar bikinisiyle paylaştı ortalık alev aldı! Burcu Özberk'in bu kareleri olay...

BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI

Rol aldığı her projeyle ününe ün katan Burcu Özberk, 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını sevenleriyle paylaşıyor.

Burcu Özberk yeşil leopar bikinisiyle paylaştı ortalık alev aldı! Burcu Özberk'in bu kareleri olay...

Bayram nedeniyle çekimlere ara veren oyuncu, soluğu tatilde aldı. Tatil boyunca fotoğraf paylaşan oyuncu, son gün de peş peşe pozlarını yayınladı.

Burcu Özberk yeşil leopar bikinisiyle paylaştı ortalık alev aldı! Burcu Özberk'in bu kareleri olay...

Burcu Özberk yeşil leopar bikinisiyle paylaştı ortalık alev aldı! Burcu Özberk'in bu kareleri olay...

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