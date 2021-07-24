Burcu Özberk yeşil leopar bikinisiyle paylaştı ortalık alev aldı! Burcu Özberk'in bu kareleri olay...
Sevilen oyuncu Burcu Özberk, başrol oynadığı dizisinin setine bayram vesilesiyle kısa bir ara verdi. Tatilde çektiği bikinili fotoğraflar ise sosyal medyayı salladı. Tatil boyunca sık sık paylaşım yapan Burcu Özberk, son olarak tatilinin son gününe dair detayları içeren fotoğraflar paylaştı.
24.07.2021 17:31
- Son Güncelleme: 24.07.2021 18:17
BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI
Rol aldığı her projeyle ününe ün katan Burcu Özberk, 6,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından her anını sevenleriyle paylaşıyor.