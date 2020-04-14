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Burcu Özberk sosyal medyanın dilinde! Afili Aşk'ın Ayşe'siydi... Siz onu bir de böyle görün!

Afili Aşk oyuncusu Burcu Özberk, dizide canlandırdığı Ayşe karakteri ile kariyer hayatında büyük çıkış yakaladı, milyonlarca kişinin sevgisini kazandı. 30 yaşındaki güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde estetiksiz hali ile magazin gündemine gelmişti. Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeni ile evinde kendisini karantinaya alan Burcu Özberk, bu kez de sosyal medyada makyajsız hali ile çok konuşuldu. Afili Aşk dizisinde Çağlar Ertuğrul ile başrollerde yer alan Burcu Özberk ilk ekran deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisinde Huricihan Sultan karakteri ile yaşadı. Güzel oyuncu Burcu Özberk 12 Aralık 1989 yılında, Eskişehir'de dünyaya geldi. İşte çok konuşulan Burcu Özberk'in makyajsız hali...

14.04.2020 11:37 - Son Güncelleme: 14.04.2020 11:39 BU GALERİYİ PAYLAŞ





