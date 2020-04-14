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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den göbek şov! Videoyu gören 'Bu kız iyice ne yapacağını şaşırdı' dedi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil dans videosuyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde duş alırken çekilip paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ile olay olmaya devam ediyor. Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Erbil, birbirinden cesur paylaşımları yüzünden babası Mehmet Ali Erbil'den uyarı almıştı. Cesur paylaşımlarına devam eden Yasmin, bu sefer de karantinada stres atmak için evde göbek dansı yaptığı anları paylaştı. Yasmin Erbil'in göbek dansı videosunun ardından yaşı merak konusu oldu.

14.04.2020 11:01 - Son Güncelleme: 14.04.2020 11:16
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den göbek şov! Videoyu gören 'Bu kız iyice ne yapacağını şaşırdı' dedi

Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan kızı Yasmin, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan isimlerin başında geliyor. Corona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den göbek şov! Videoyu gören 'Bu kız iyice ne yapacağını şaşırdı' dedi

Erbil, bu kez de göbek dansı videosu ile sosyal medya gündeminde! Yasmin Erbil'in göbek dansı videosunu gören sosyal medya kullanıcıları, 'Bu kız iyice ne yapacağını şaşırdı' dedi.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den göbek şov! Videoyu gören 'Bu kız iyice ne yapacağını şaşırdı' dedi

İşte Yasmin Erbil'in göbek dansı videosu...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den göbek şov! Videoyu gören 'Bu kız iyice ne yapacağını şaşırdı' dedi
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den göbek şov! Videoyu gören 'Bu kız iyice ne yapacağını şaşırdı' dedi

Covid-19 salgını sonrası evden çıkmayan ve paylaşım yapmaya devam eden Erbil, son olarak evinin banyosundan yaptığı paylaşımla gündem olmuştu.

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