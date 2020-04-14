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Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'den göbek şov! Videoyu gören 'Bu kız iyice ne yapacağını şaşırdı' dedi

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil dans videosuyla yine adından söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde duş alırken çekilip paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme bomba gibi düşen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımları ile olay olmaya devam ediyor. Instagram'da yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Erbil, birbirinden cesur paylaşımları yüzünden babası Mehmet Ali Erbil'den uyarı almıştı. Cesur paylaşımlarına devam eden Yasmin, bu sefer de karantinada stres atmak için evde göbek dansı yaptığı anları paylaştı. Yasmin Erbil'in göbek dansı videosunun ardından yaşı merak konusu oldu.

14.04.2020 11:01 - Son Güncelleme: 14.04.2020 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





