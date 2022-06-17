Burcu Özberk pembe bikinisini çektiği düzgün fiziğiyle kendisine uzun uzun baktırdı! Tüm hünerlerini cümle aleme gösterdi

"KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Yeni bir projeye dahil olup olmayacağı da sorulan Özberk, "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap vermişti. Oyuncu, bunun üzerine gazetecilerin, "Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla, "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.