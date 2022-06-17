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Haberler Magazin Burcu Özberk pembe bikinisini çektiği düzgün fiziğiyle kendisine uzun uzun baktırdı! Tüm hünerlerini cümle aleme gösterdi

Burcu Özberk pembe bikinisini çektiği düzgün fiziğiyle kendisine uzun uzun baktırdı! Tüm hünerlerini cümle aleme gösterdi

İlhan Şen'le başrolünü paylaştığı dizinin final yapmasının ardından soluğu önce Bali'de alan Burcu Özberk, şimdi de ülke topraklarındaki tatilin tadını çıkarıyor. Bali'den paylaştığı fotoğraflarla günlerce konuşulan Burcu Özberk, bu kez magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı. Rengarenk bikinileriyle plajda boy gösteren Burcu Özberk, düzgün fiziğiyle de takdir topladı.

17.06.2022 09:46 - Son Güncelleme: 17.06.2022 09:46
Burcu Özberk pembe bikinisini çektiği düzgün fiziğiyle kendisine uzun uzun baktırdı! Tüm hünerlerini cümle aleme gösterdi

Başrolünde oynadığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi geçtiğimiz aylarda final yapan Burcu Özberk, dizisi biter bitmez soluğu Bali'de almıştı. Yorgunluğunu atan ve Türkiye'ye geri dönen güzel oyuncu, şimdi de Bodrum'da güzel havanın tadını çıkarıyor.

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Burcu Özberk pembe bikinisini çektiği düzgün fiziğiyle kendisine uzun uzun baktırdı! Tüm hünerlerini cümle aleme gösterdi

Burcu Özberk, son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı yapımda rol almıştı. Dizideki partneri İlhan Şen ile aşk yaşadığı haberleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

Burcu Özberk pembe bikinisini çektiği düzgün fiziğiyle kendisine uzun uzun baktırdı! Tüm hünerlerini cümle aleme gösterdi

Sevdiklerimiz bizim eski fotoğraflarımızı photoshop yapmış, sonra da onu gerçek zannedilmiş. O yüzden haber olmuş. Ama hayatımda birisi olursa, bir ilişki yaşarsam gizlenerek yaşamam.

Burcu Özberk pembe bikinisini çektiği düzgün fiziğiyle kendisine uzun uzun baktırdı! Tüm hünerlerini cümle aleme gösterdi

Özel hayatıyla olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren güzel oyuncu, rol aldığı dizi biter bitmez Bali'ye gitmişti. Tatildeki keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, tatil dönüşü Etiler'de görüntülenmişti.

Burcu Özberk pembe bikinisini çektiği düzgün fiziğiyle kendisine uzun uzun baktırdı! Tüm hünerlerini cümle aleme gösterdi

"KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM"

Yeni bir projeye dahil olup olmayacağı da sorulan Özberk, "Çalışmak istemiyorum ya" diye cevap vermişti. Oyuncu, bunun üzerine gazetecilerin, "Yorulduğunuz için mi?" diye sormasıyla, "Yok, biraz kendime zaman ayırmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı.

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