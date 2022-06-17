Burcu Özberk pembe bikinisini çektiği düzgün fiziğiyle kendisine uzun uzun baktırdı! Tüm hünerlerini cümle aleme gösterdi
İlhan Şen'le başrolünü paylaştığı dizinin final yapmasının ardından soluğu önce Bali'de alan Burcu Özberk, şimdi de ülke topraklarındaki tatilin tadını çıkarıyor. Bali'den paylaştığı fotoğraflarla günlerce konuşulan Burcu Özberk, bu kez magazin muhabirlerinin objektiflerine takıldı. Rengarenk bikinileriyle plajda boy gösteren Burcu Özberk, düzgün fiziğiyle de takdir topladı.
17.06.2022 09:46 - Son Güncelleme: 17.06.2022 09:46
Başrolünde oynadığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisi geçtiğimiz aylarda final yapan Burcu Özberk, dizisi biter bitmez soluğu Bali'de almıştı. Yorgunluğunu atan ve Türkiye'ye geri dönen güzel oyuncu, şimdi de Bodrum'da güzel havanın tadını çıkarıyor.
Burcu Özberk, son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı yapımda rol almıştı. Dizideki partneri İlhan Şen ile aşk yaşadığı haberleriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: