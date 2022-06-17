Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı! Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay'ın eski aşkıydı...
Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı! Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay'ın eski aşkıydı... 2014 - 2017 yılları arasında Birce ile evli olan ve boşanmanın ardından Derya Şensoy ile uzun bir ilişki yaşayan Sarp, son olarak Naz Çağla Irmak ile bir yıl bile sürmeyen bir aşk yaşadı. Sarp, gönlünü bu kez de sarışın bir güzele kaptırdı. İşte Sarp Levendoğlu'nun yeni sevgilisi...
17.06.2022 09:33 - Son Güncelleme: 17.06.2022 09:34
Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay'ın eski aşkıydı... Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı!