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Haberler Magazin Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı! Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay'ın eski aşkıydı...

Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı! Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay'ın eski aşkıydı...

Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı! Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay'ın eski aşkıydı... 2014 - 2017 yılları arasında Birce ile evli olan ve boşanmanın ardından Derya Şensoy ile uzun bir ilişki yaşayan Sarp, son olarak Naz Çağla Irmak ile bir yıl bile sürmeyen bir aşk yaşadı. Sarp, gönlünü bu kez de sarışın bir güzele kaptırdı. İşte Sarp Levendoğlu'nun yeni sevgilisi...

17.06.2022 09:33 - Son Güncelleme: 17.06.2022 09:34
Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı! Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay’ın eski aşkıydı...

Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay'ın eski aşkıydı... Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı!

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Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı! Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay’ın eski aşkıydı...

Son olarak Naz Çağla Irmak ile ilişki yaşayan Sarp Levendoğlu yeniden aşık oldu.

Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı! Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay’ın eski aşkıydı...

Levendoğlu'nun yeni sevgilisi sarışın bir güzel...

Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı! Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay’ın eski aşkıydı...

Tasarımcı Didem Belen'e gönlünü kaptıran Sarp gündeme bomba gibi düştü.

Sarp Levendoğlu yeni bir aşka yelken açtı sarışın güzel bakın kim çıktı! Derya Şensoy, Naz Çağla Irmak ve Birce Akalay’ın eski aşkıydı...

Didem Belen kısa sürede gündem oldu.

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