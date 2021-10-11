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Haberler Magazin Burcu Özberk paylaştı 'yeni silikonlarıyla şov yapıyor' yorumları havalarda uçuştu! Burcu Özberk bunu hep yapıyor

Burcu Özberk paylaştı 'yeni silikonlarıyla şov yapıyor' yorumları havalarda uçuştu! Burcu Özberk bunu hep yapıyor

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Burcu Özberk şu sıralar verdiği göğüs dekolteli pozlarla magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşmeyi başarıyor. Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun göğüs dekoltesiyle verdiği poz adeta sosyal medyayı salladı. Elması ve gözlükleriyle objektif karşısına geçen Burcu Özberk'in fotoğrafına 'yeni silikonlarıyla şov' yapıyor yorumları yapıldı. İşte Burcu Özberk'in o pozu...

11.10.2021 16:11 - Son Güncelleme: 11.10.2021 16:11
Burcu Özberk paylaştı ’yeni silikonlarıyla şov yapıyor’ yorumları havalarda uçuştu! Burcu Özberk bunu hep yapıyor

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Burcu Özberk paylaştı ’yeni silikonlarıyla şov yapıyor’ yorumları havalarda uçuştu! Burcu Özberk bunu hep yapıyor

Son dönemlerde tercih ettiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Özberk, yine çok konuşuldu.

Burcu Özberk paylaştı ’yeni silikonlarıyla şov yapıyor’ yorumları havalarda uçuştu! Burcu Özberk bunu hep yapıyor

Ünlü oyuncu göğüs dekoltesiyle verdiği bir pozu Instagram sayfasında takipçilerinin beğenisine sundu.

Burcu Özberk paylaştı ’yeni silikonlarıyla şov yapıyor’ yorumları havalarda uçuştu! Burcu Özberk bunu hep yapıyor

Objektif karşısına geçen Özberk'in paylaşımı, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Burcu Özberk paylaştı ’yeni silikonlarıyla şov yapıyor’ yorumları havalarda uçuştu! Burcu Özberk bunu hep yapıyor

İŞTE O POZLAR

Burcu Özberk'in bu pozlarını eleştirenler de oldu.

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