Burcu Özberk ile Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun aşkı resmen ilan edildi! O hamle sonrası bomba yorum: "Zaniolo'nun yeni Türk sevgilisi"
Burcu Özberk ile Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun aşkı resmen ilan edildi! O hamle sonrası çok konuşulacak yorum geldi, "Zaniolo'nun yeni Türk sevgilisi" sözleri gündeme bomba gibi düştü. Son dönemde adeta Galatasaraylı yıldızların kısmeti açıldı. Adı Galatasaraylı Torreira ile aşk iddialarına karışan Devrim Özkan'ın ardından Burcu Özberk'ten de sürpriz bir haber geldi. Galatasaray'ın yeni oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun sevgilisi Sara Scaperrotta'yı 2 sene önce, ünlü supermodel Madalina Diana Ghenea için terk ettiği ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın yıldızının şimdi de ünlü oyuncu Burcu Özberk ile bağlantı kurdu. İşte detaylar...
16.03.2023 12:09 - Son Güncelleme: 16.03.2023 12:09
"ZANİOLO'NUN YENİ TÜRK SEVGİLİSİ"
Burcu Özberk ile Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun aşkı resmen ilan edildi! O hamle sonrası bomba yorum geldi.
İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo 2 yıl önce Sara Scaperrotta'yı Rumen supermodel Madalina Diana Ghenea için terk etmişti.
Galatasaray'ın dev transferi Nicolo Zaniolo Instagram hesabında oyuncu Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı.