Türkan Şoray'a benzetilen Cemre Baysel'den itiraf: "Büyük ve iri gözlerimden dolayı benzetiliyorum ama duruşum, çizgim ve kurallarım..."
Türkan Şoray'a benzetilen Cemre Baysel'den itiraf! Büyük ve iri gözleri nedeniyle yakınlarının kendisini Yeşilçam'ın usta ismi Türkan Şoray'a benzettiğini söyleyen 24 yaşındaki Cemre Baysel açıklamalarıyla dikkat çekti. Cemre Baysel, "Duruşum ve kurallarımla Türkan Şoray'a benziyorum" dedi. Ardından Cemre Baysel'in gençliği ile Türkan Şoray'ın gençliği merak konusu oldu.
16.03.2023 11:33 - Son Güncelleme: 16.03.2023 11:40
Türkan Şoray'a benzetilen Cemre Baysel'den itiraf! "Büyük ve iri gözlerimden dolayı benzetiliyorum ama duruşum, çizgim ve kurallarım ile benziyorum" diyen Cemre Baysel sosyal medya gündeminde.
5 Şubat 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Cemre Baysel, üniversite eğitimi için Ege Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümü'nü seçti ancak gönlünü oyunculuğa kaptırdı.