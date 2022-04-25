Burcu Özberk ’hele şükür’ dedi kendini Bali’ye ışınladı! Burcu Özberk derin göğüs dekolteli minisiyle yaktı geçti!

Güzel oyuncu açıklamasında ise "Veda etmek ne zormuş… Bu hikayede yanımda olan herkese kocaman sarılıyorum. Kendimi inanılmaz rahat ve olduğum gibi hissettiğim bir setti. Bunun için; kamera arkasındaki ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerime, yapım ekibine, senaristlerimize, Fox tv'ye ve yapımcılarımıza tek tek teşekkür ederim… Bana benzer ama benden daha cesurdu Esra. Güzel bir yolculuktu" dedi.