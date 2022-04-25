Burcu Özberk 'hele şükür' dedi kendini Bali'ye ışınladı! Burcu Özberk derin göğüs dekolteli minisiyle yaktı geçti!
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, Instagram sayfasında yayınladığı son pozlarla gündem oldu. Dizisi reytinglerde zayıf kalınca apar topar final yaptırılan Burcu Özberk, soluğu Bali'de tatilde aldı. Yoğun iş temposundan dolayı uzun süredir tatil yapamayan Burcu Özberk'in tatilinden paylaştığı fotoğraflar kısa sürede sosyal medyanın gündemine damgasını vururken, binlerce beğeni ve yorum aldı.
25.04.2022 09:12 - Son Güncelleme: 25.04.2022 09:12
Oyunculuğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Burcu Özberk, son olarak sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Rol aldığı dizi final yapan Burcu Özberk soluğu Bali'de aldı.
Güzel oyuncu açıklamasında ise "Veda etmek ne zormuş… Bu hikayede yanımda olan herkese kocaman sarılıyorum. Kendimi inanılmaz rahat ve olduğum gibi hissettiğim bir setti. Bunun için; kamera arkasındaki ekibimize, oyuncu arkadaşlarıma, yönetmenlerime, yapım ekibine, senaristlerimize, Fox tv'ye ve yapımcılarımıza tek tek teşekkür ederim… Bana benzer ama benden daha cesurdu Esra. Güzel bir yolculuktu" dedi.
İzleyiciye veda eden Burcu Özberk Bali pozlarıyla beğeni topladı. Her fırsatta yazı özlediğini dile getiren Özberk mavi mini elbisesiyle gün batımında poz verdi.