Burcu Özberk gömleğinin düğmelerini açtı sınırlarını zorladı! Göğüs dekoltesi ile dikkat çekti araç içindeki halleri çok konuşuldu
Burcu Özberk gömleğinin düğmelerini açtı sınırlarını zorladı! Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Burcu Özberk, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı videoyla yine adından söz ettirdi. Trafikte çektiği bir videoyu takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncunun gömleğinin düğmelerini açarak verdiği dekolte çok konuşuldu. Öte yandan Soner Arıca'nın 'Vefasız' adlı şarkısına eşlik eden Özberk'in o halleri dikkat çekti. İşte Burcu Özberk'in o paylaşımı...
06.09.2021 21:00
- Son Güncelleme: 06.09.2021 21:06
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, yayınladığı son video ile dikkat çekti. Son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Burcu Özberk, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı videoyla yine adından söz ettirdi.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda Burcu Özberk'in gömleğinin düğmelerini açarak verdiği dekolte dikkat çekti.