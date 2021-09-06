Burcu Özberk gömleğinin düğmelerini açtı sınırlarını zorladı! Göğüs dekoltesi ile dikkat çekti araç içindeki halleri çok konuşuldu

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu Burcu Özberk, yayınladığı son video ile dikkat çekti. Son dönemlerde yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Burcu Özberk, Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı videoyla yine adından söz ettirdi.