Burcu Özberk bikinili pozlarını peş peşe paylaştı elini korkak alıştırmadı 'ateş ediyorsun Burcu!' Burcu Özberk'ten bikini şov
Başrolünü İlhan Şen ile paylaştığı dizisinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'da alan Burcu Özberk, sosyal medya hesabında yaptığı tatil paylaşımlarına yenilerini ekledi. Bali Adası'na giden ünlü oyuncu, art arda yaptığı bikinili paylaşımlarla sosyal medyaya damga vurdu. Tatilden karelerini paylaşmaya devam eden Özberk, sosyal medyayı salladı.
09.05.2022 09:25 - Son Güncelleme: 09.05.2022 09:25
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Endonezya'da aldı. Bali Adası'na giden Özberk, çekildiği fotoğrafları da sosyal medya hesabından yayınlamayı da ihmal etmedi.
İŞTE O POZLAR
Burcu Özberk gece yarısı paylaştığı "Uyanamıyorum" notlu pozlarıyla olay oldu. Kırmızı bikinisiyle fiziğini sergileyen oyuncu hayranlarını mest etti.
Oyuncu Burcu Özberk'in pozunu görenler "Seksisin", "Fizik kraliçe", "Ateş ediyorsun" yorumlarında bulundu.