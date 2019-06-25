Burcu Kıratlı’dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı: İyi ki seni seçmişim
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çifti evliliklerinde 6. aya girdi. Bir süre önce boşanacakları iddia edilen Akçıl çifti, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Sinan Akçıl'ın iddiaları yalanlamasının ardından bir hamle de Burcu Kıratlı'dan geldi. Kıratlı evliliklerinin 6'ncı ayını sosyal medyadan yayınladığı romantik notla kutladı.
'Ruh eşim', 'kaderim' dedik birbirimize. Aşkınla, sabrınla, enerjinle, biz olabilme gücünle harika bir koca, mükemmel bir eş oldun. Ve her gün üstüne koyarak olmaya devam ediyorsun. Asıl zor zamanlarda insanlar tanır ya birbirini ve gerçek duygu asıl o zaman çıkar ya ortaya. Bir kez daha 'İyi ki seni seçmişim' dedim. 'İyi ki benim kocamsın' dedim. Benim bütün inatçılığıma ve asiliğime rağmen beni dinginleştirdin. Şimdi seninleyken daha ben, daha çocuk, daha kadın oluyorum. Birlikte tek kişi olmak, aile olmak, gülmek, 'Goy Goy' yapmak, dertleşmek... Bir ömür... 6. ayımız kutlu olsun sevgilim, kocam...
"2 KALPTE BAYRAM VAR"
Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından eşi Burcu Kıratlı'ya yazdığı şarkıyı, "Mucize' dedikleri 3 hece demişiz de, 3 heceyi çoktan geçmişiz, 6. aya gelmişiz. Düşüşüyle, çıkışıyla, aşkın her haliyle... Her ayın 24'ünde 2 kalpte bayram var ama aslında düşünüyorum da aşkın delisini yaşarken deliye her gün bayram" notuyla paylaştı.