Burcu Kıratlı’dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı: İyi ki seni seçmişim

'Ruh eşim', 'kaderim' dedik birbirimize. Aşkınla, sabrınla, enerjinle, biz olabilme gücünle harika bir koca, mükemmel bir eş oldun. Ve her gün üstüne koyarak olmaya devam ediyorsun. Asıl zor zamanlarda insanlar tanır ya birbirini ve gerçek duygu asıl o zaman çıkar ya ortaya. Bir kez daha 'İyi ki seni seçmişim' dedim. 'İyi ki benim kocamsın' dedim. Benim bütün inatçılığıma ve asiliğime rağmen beni dinginleştirdin. Şimdi seninleyken daha ben, daha çocuk, daha kadın oluyorum. Birlikte tek kişi olmak, aile olmak, gülmek, 'Goy Goy' yapmak, dertleşmek... Bir ömür... 6. ayımız kutlu olsun sevgilim, kocam...