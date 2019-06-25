GaleriMagazin

Burcu Kıratlı’dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı: İyi ki seni seçmişim

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çifti evliliklerinde 6. aya girdi. Bir süre önce boşanacakları iddia edilen Akçıl çifti, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Sinan Akçıl'ın iddiaları yalanlamasının ardından bir hamle de Burcu Kıratlı'dan geldi. Kıratlı evliliklerinin 6'ncı ayını sosyal medyadan yayınladığı romantik notla kutladı.

25.06.2019 10:23 - Son Güncelleme: 25.06.2019 10:23
Burcu Kıratlı’dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı: İyi ki seni seçmişim

Şarkıcı Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı ile 6 ay önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da dünyaevine girmişti.

Burcu Kıratlı’dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı: İyi ki seni seçmişim

Çiftin bir süredir boşanacakları konuşuluyordu. Ayrılık iddialarının ardından şarkıcı Sinan Akçıl, eşi Burcu Kıratlı'nın havuz başında verdiği bir pozuna, "İşte havuz problemi dedikleri bu. Havuz fark edilmiyor bile güzelliğinden" yorumunu yaparak dedikoduları yalanlamıştı.

Burcu Kıratlı’dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı: İyi ki seni seçmişim

"6. AYIMIZ KUTLU OLSUN SEVGİLİM"

Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl ile evliliğinin 6. ayını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı. Kıratlı, eşi ile birlikte çekilen karesini şu not ile yayınladı:

Burcu Kıratlı’dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı: İyi ki seni seçmişim

'Ruh eşim', 'kaderim' dedik birbirimize. Aşkınla, sabrınla, enerjinle, biz olabilme gücünle harika bir koca, mükemmel bir eş oldun. Ve her gün üstüne koyarak olmaya devam ediyorsun. Asıl zor zamanlarda insanlar tanır ya birbirini ve gerçek duygu asıl o zaman çıkar ya ortaya. Bir kez daha 'İyi ki seni seçmişim' dedim. 'İyi ki benim kocamsın' dedim. Benim bütün inatçılığıma ve asiliğime rağmen beni dinginleştirdin. Şimdi seninleyken daha ben, daha çocuk, daha kadın oluyorum. Birlikte tek kişi olmak, aile olmak, gülmek, 'Goy Goy' yapmak, dertleşmek... Bir ömür... 6. ayımız kutlu olsun sevgilim, kocam...

Burcu Kıratlı’dan romantik Sinan Akçıl paylaşımı: İyi ki seni seçmişim

"2 KALPTE BAYRAM VAR"

Sinan Akçıl ise sosyal medya hesabından eşi Burcu Kıratlı'ya yazdığı şarkıyı, "Mucize' dedikleri 3 hece demişiz de, 3 heceyi çoktan geçmişiz, 6. aya gelmişiz. Düşüşüyle, çıkışıyla, aşkın her haliyle... Her ayın 24'ünde 2 kalpte bayram var ama aslında düşünüyorum da aşkın delisini yaşarken deliye her gün bayram" notuyla paylaştı.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Yıldız Tilbe hayranları şok oldu! Usta şarkıcı meğer...
Yıldız Tilbe hayranları şok oldu! Usta şarkıcı meğer...