Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı cephesinde yeni gelişme: Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, evliliklerinde sorunlar olduğu ve boşanacakları haberleriyle bir süredir gündemdeydi. Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Sinan Akçıl boşanma haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Keşke bu kadar hızlı evlenmeyip biraz daha flört etseydik." demişti. Muhabirler, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen çifte evlilikleri hakkında sorular yöneltti. Sinan Akçıl ''Anlaşmazlıklar çözüldü, olgunlaştık. Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık'' dedi.

24.06.2019 10:05 - Son Güncelleme: 24.06.2019 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





