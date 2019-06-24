Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı cephesinde yeni gelişme: Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, evliliklerinde sorunlar olduğu ve boşanacakları haberleriyle bir süredir gündemdeydi. Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Sinan Akçıl boşanma haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Keşke bu kadar hızlı evlenmeyip biraz daha flört etseydik." demişti. Muhabirler, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen çifte evlilikleri hakkında sorular yöneltti. Sinan Akçıl ''Anlaşmazlıklar çözüldü, olgunlaştık. Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık'' dedi.
NELER OLMUŞTU
Sinan Akçıl, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. 1 Ocak tarihinde Burcu Kıratlı ile Amsterdam'da dünyaevine giren Sinan Akçıl, son dönemlerde hızla yayılanan boşanma dedikodularına ilk kez yanıt verdi. İşte Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı ile evliliğine dair çok özel bilgiler...