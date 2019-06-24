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Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı cephesinde yeni gelişme: Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı, evliliklerinde sorunlar olduğu ve boşanacakları haberleriyle bir süredir gündemdeydi. Bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk olan Sinan Akçıl boşanma haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada, "Keşke bu kadar hızlı evlenmeyip biraz daha flört etseydik." demişti. Muhabirler, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülenen çifte evlilikleri hakkında sorular yöneltti. Sinan Akçıl ''Anlaşmazlıklar çözüldü, olgunlaştık. Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık'' dedi.

24.06.2019 10:05 - Son Güncelleme: 24.06.2019 10:17
Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı cephesinde yeni gelişme: Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık

Evliliklerinin 5'inci ayında boşanmanın eşiğinden dönen Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, geçtiğimiz gün bir AVM'de görüntülendi. Bir mekana yemek yemeye giren çift, çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı cephesinde yeni gelişme: Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık

"OLGUNLAŞTIK"

Sinan Akçıl ''Anlaşmazlıklar çözüldü, olgunlaştık. Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık'' dedi.

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı cephesinde yeni gelişme: Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık

NELER OLMUŞTU

Sinan Akçıl, bir kanalda yayınlanan magazin programına konuk oldu. 1 Ocak tarihinde Burcu Kıratlı ile Amsterdam'da dünyaevine giren Sinan Akçıl, son dönemlerde hızla yayılanan boşanma dedikodularına ilk kez yanıt verdi. İşte Sinan Akçıl'dan Burcu Kıratlı ile evliliğine dair çok özel bilgiler...

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı cephesinde yeni gelişme: Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık

SİNAN AKÇIL'IN EVLİLİĞİYLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI!

- Birbirimize aşık olduk, apar topar evlendik. Fırtınalı bir hayatım vardı, güzel bir meltemle dindirmeye karar verdik.

- Arkadaşken Burcu'yu daha az görüyordum böyle daha iyi oldu.

Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı cephesinde yeni gelişme: Birbirimizin kıymetini daha iyi anladık

"KEŞKE BU KADAR HIZLI EVLENMESEYDİK"

- Gelinliği önceden görseydim birazcık karışabilirdim.

- Keşke bu kadar hızlı evlenmeyip biraz daha flört etseydik dedik.

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