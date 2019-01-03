Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın Amsterdam'daki düğününden çok özel kareler! Burcu Kıratlı kimin kızı?

Küçük çocuk sevinciyle baktık birbirimize ve güldük. Her saniyesi öyle gerçekten. Yeni yılım ve bundan sonraki her yıllarım seninle daha güzel, daha gerçek ve daha lunapark olacak… Sizin de lunapark gibi bir aşk yaşayacağınız, harika bir yıl olsun…