Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın Amsterdam'daki düğününden çok özel kareler! Burcu Kıratlı kimin kızı?
Sinan Akçıl yıllardır aradığı mutluluğu Burcu Kıratlı'da buldu. İlişkileri başlayalı çok kısa bir süre olmasına rağmen Burcu Kıratlı'ya duyduğu büyük aşkı evlilikle taçlandırmak istediğini her fırsatta dile getiren Sinan Akçıl sonunda muradına erdi. 2018 yılının son gününde Burcu Kıratlı ile Amsterdam'da dünyaevine giren Akçıl'ın düğün fotoğrafları merak ediliyordu. Bir diğer merak edilen konu da Burcu Kıratlı'nın kimin kızı olduğuydu. İşte Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çiftinin düğününden çok özel kareler ve 'Burcu Kıratlı kimin kızı?' sorusunun cevabı...
3 Ocak 2019 Perşembe, 17:18:30 Güncelleme: 17:39:50
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