Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın Amsterdam'daki düğününden çok özel kareler! Burcu Kıratlı kimin kızı?

Sinan Akçıl yıllardır aradığı mutluluğu Burcu Kıratlı'da buldu. İlişkileri başlayalı çok kısa bir süre olmasına rağmen Burcu Kıratlı'ya duyduğu büyük aşkı evlilikle taçlandırmak istediğini her fırsatta dile getiren Sinan Akçıl sonunda muradına erdi. 2018 yılının son gününde Burcu Kıratlı ile Amsterdam'da dünyaevine giren Akçıl'ın düğün fotoğrafları merak ediliyordu. Bir diğer merak edilen konu da Burcu Kıratlı'nın kimin kızı olduğuydu. İşte Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl çiftinin düğününden çok özel kareler ve 'Burcu Kıratlı kimin kızı?' sorusunun cevabı...

3 Ocak 2019 Perşembe, 17:18:30 Güncelleme: 17:39:50
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın Amsterdam'daki düğününden çok özel kareler!

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl 2018'in son günü Amsterdam'da dünyaevine girdi. İşte çiçeği burnunda evli çiftin düğününden çok özel kareler...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın Amsterdam'daki düğününden çok özel kareler!

LUNAPARK GİBİ BİR AŞK!

Törende Akçıl'ın şahitliğini yakın dostları Ercan, Caner ve Ertan Torunoğulları ile menajeri Tülay Özçelik, Kıratlı'nın şahitliğini ise çocukluk arkadaşları Deniz Bilol ile Sercan Yaşar yaptı.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın Amsterdam'daki düğününden çok özel kareler!

Burcu Kıratlı nikâhta, Sinan Akçıl'ın anneannesinin 1953 yılında evlenirken kullandığı ve kayınvalidesi Gaye Çağlayan'ın bir süre önce kendisine hediye ettiği küpeleri taktı.

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın Amsterdam'daki düğününden çok özel kareler!

Burcu Kıratlı nikah sonrası sosyal medya hesabından yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: Masalsı ama çılgın... 'Lunapark gibi bir hayatımız olacak, seninle' dediğinde...

Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl'ın Amsterdam'daki düğününden çok özel kareler!

Küçük çocuk sevinciyle baktık birbirimize ve güldük. Her saniyesi öyle gerçekten. Yeni yılım ve bundan sonraki her yıllarım seninle daha güzel, daha gerçek ve daha lunapark olacak… Sizin de lunapark gibi bir aşk yaşayacağınız, harika bir yıl olsun…

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