Şarkıcı Lara'nın son hali şoke etti! Katmer Katmer şarkısıyla ünlenmişti

KATMER KATMER ŞARKISIYLA ÜNLENMİŞTİ

2000'li yıllara 'Katmer Katmer', 'Allah Versin' gibi şarkılarıyla damga vuran Lara, daha sonra elini eteğini her şeyden çekmiş ve ortalardan kayboldu.

Aradan yıllar geçti ve Lara'nın estetikli halini kimse tanıyamaz oldu. Çene kemiği incelen Lara, kaşlarını kalınlaştırdı. Burnuna da küçük bir müdahalede bulundu. İşte Lara'nın son hali sizi galerinin devamında bekliyor.