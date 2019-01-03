Şarkıcı Lara'nın son hali şoke etti! Katmer Katmer şarkısıyla ünlenmişti
2000'li yıllara 'Katmer Katmer', 'Adam Değilsin,' Adam Gibi Adam' şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Lara, ardından gözlerden kayboldu. Uzunca süre herhangi bir şarkıyla ortaya çıkmayan şarkıcı Lara, şimdilerde gündeme damga vuruyor. Sebebi ise geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son hali. Öyle ki şarkıcı Lara'nın son halini görenler bu inanılmaz değişime inanamıyor. İşte şarkıcı Lara'nın son hali ve ünlülerin değişimleri.
KATMER KATMER ŞARKISIYLA ÜNLENMİŞTİ
2000'li yıllara 'Katmer Katmer', 'Allah Versin' gibi şarkılarıyla damga vuran Lara, daha sonra elini eteğini her şeyden çekmiş ve ortalardan kayboldu.
Aradan yıllar geçti ve Lara'nın estetikli halini kimse tanıyamaz oldu. Çene kemiği incelen Lara, kaşlarını kalınlaştırdı. Burnuna da küçük bir müdahalede bulundu. İşte Lara'nın son hali sizi galerinin devamında bekliyor.
2017 YILINDA SİNGLE ÇIKARDI
2008 yılında "Yadigar" albümünü piyasaya süren Lara, 2010 yılında"Yolla" isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü piyasayasürdü.2014 yılında Mutlu Genç ile birlikte ''Maç Kaç Kaç'' parçasına düet yapan Lara, 2015 yılında "Bi Sana" isimli şarkıyı piyasaya sürdü. Lara, 2017 yılında "İhaneti Giyinmişsin" adlı single çalışmasını yaptı.