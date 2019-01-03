Şarkıcı Lara'nın son hali şoke etti! Katmer Katmer şarkısıyla ünlenmişti

2000'li yıllara 'Katmer Katmer', 'Adam Değilsin,' Adam Gibi Adam' şarkılarıyla damga vuran şarkıcı Lara, ardından gözlerden kayboldu. Uzunca süre herhangi bir şarkıyla ortaya çıkmayan şarkıcı Lara, şimdilerde gündeme damga vuruyor. Sebebi ise geçirdiği estetik operasyonlar sonrası son hali. Öyle ki şarkıcı Lara'nın son halini görenler bu inanılmaz değişime inanamıyor. İşte şarkıcı Lara'nın son hali ve ünlülerin değişimleri.

3 Ocak 2019 Perşembe, 17:15:06 Güncelleme: 17:48:08
Şarkıcı Lara'nın son hali şoke etti! Katmer Katmer şarkısıyla ünlenmişti

KATMER KATMER ŞARKISIYLA ÜNLENMİŞTİ

2000'li yıllara 'Katmer Katmer', 'Allah Versin' gibi şarkılarıyla damga vuran Lara, daha sonra elini eteğini her şeyden çekmiş ve ortalardan kayboldu.

Aradan yıllar geçti ve Lara'nın estetikli halini kimse tanıyamaz oldu. Çene kemiği incelen Lara, kaşlarını kalınlaştırdı. Burnuna da küçük bir müdahalede bulundu. İşte Lara'nın son hali sizi galerinin devamında bekliyor.

Şarkıcı Lara'nın son hali şoke etti! Katmer Katmer şarkısıyla ünlenmişti

LARA KİMDİR?

Asıl adı Fatma Nur Ergüder olan Lara, 19 Mart 1979'da Kırıkkale'de dünyaya geldi. Müzisyen bir ailenin çocuğu olan Lara, lise eğitimini tamamladıktan sonra Alanya'da hosteslik yapmaya başladı.

Şarkıcı Lara'nın son hali şoke etti! Katmer Katmer şarkısıyla ünlenmişti

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN SANATÇI SEÇİLDİ

İlk albümü olan "Işık"ı 2003 yılında piyasaya süren Lara, 2004 yılında 10. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı" seçildi.

Şarkıcı Lara'nın son hali şoke etti! Katmer Katmer şarkısıyla ünlenmişti

İŞTE ŞARKICI LARA'NIN SON HALİ

2005 yılıda " Adam Gibi Adam" adlı hit parçalardan oluşan albümü çıkardı. Lara, bu albümle 4. Müyap Müzik Ödülleri'nde "Altın Albüm Ödülü"nün sahibi oldu.

Şarkıcı Lara'nın son hali şoke etti! Katmer Katmer şarkısıyla ünlenmişti

2017 YILINDA SİNGLE ÇIKARDI

2008 yılında "Yadigar" albümünü piyasaya süren Lara, 2010 yılında"Yolla" isimli 4 şarkıdan oluşan maksi single albümünü piyasayasürdü.2014 yılında Mutlu Genç ile birlikte ''Maç Kaç Kaç'' parçasına düet yapan Lara, 2015 yılında "Bi Sana" isimli şarkıyı piyasaya sürdü. Lara, 2017 yılında "İhaneti Giyinmişsin" adlı single çalışmasını yaptı.

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