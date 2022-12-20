Burcu Kıratlı hem alttan hem üstten açtı sosyal medya yıkıldı! Sinan Akçıl ile 2 kez nikah masasına oturmuştu görenler: "Eteği unutmuşsun"
Burcu Kıratlı hem alttan hem üstten açtı sosyal medya yıkıldı! Sinan Akçıl ile 2 kez nikah masasına oturmuştu, Kıratlı'nın elbisesini görenler, "Eteği unutmuşsun" yorumları yaptı. 2018 yılının Ocak ayında şarkıcı Sinan Akçıl ile Amsterdam'da nikah masasına oturan Burcu Kıratlı, 9 ay sonra tek celsede boşandığı ünlü şarkıcı ile 2021 yılında tekrar hayatını birleştirmişti. Mutluluğu yakalayamayan ikili, geçtiğimiz mayıs ayında yollarını ayırmıştı. Önceki gün bir ödül törenine katılan Burcu Kıratlı elbise tercihi ile sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
"ETEĞİ UNUTMUŞSUN"
Burcu Kıratlı hem alttan hem üstten açtı sosyal medya yıkıldı! Sinan Akçıl ile 2 kez nikah masasına oturmuştu görenler, "Eteği unutmuşsun" yorumları yaptı.
İkiz kez nikah masasına oturmalarına rağmen evliliklerini kurtaramayan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı'nın boşanmasının ardından Burcu, Nail Gönenli ile anılmaya başlamıştı.
Geçtiğimiz yaz aylarında Bodrum Türkbükü'nde görüntülenen Burcu Kıratlı hem bu ilişki hakkında hem de evlilik hakkında
"Şu an hayatımda kimse yok. İşime odaklandım. Nail benim yakın arkadaşım. Evlilik defterini tamamen kapatmadım. Aşık olursam tekrar evlenirim" diyen oyuncu, "Görüştüğüm ve içime sinen birkaç proje var hatta prensipte anlaştım diyebilirim. Karakterim ve projenin ne olduğu sürpriz olsun. Rolüm gereği her şeyi yaparım .Daha önce saçlarımı kazıttığım bile oldu'' demişti.
Sinan Akçıl ile iki kez evlenip boşanan Burcu Kıratlı bir ödül törenine katılırken tercih ettiği elbisesiyle olay oldu. İlk düğününde de giydiği gelinlikle çok konuşulan Kıratlı ödül gecesine süper minisiyle geldi.