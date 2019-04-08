Burcu Kıratlı Hadise'yi kıskandığı için Sinan Akçıl'dan boşanıyor mu? Burcu Kıratlı'nın annesinden yanıt!
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 2019 yılına ilk evli giren ünlü çift ünvanına sahip. İlişkiye başladıktan kısa bir süre içerisinde evlenen Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Burcu Kıratlı, eşi Sinan Akçıl'ı Hadise'den kıskandığı için evlilikleri boşanma aşamasına geldi. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu habere önce Sinan Akçıl'dan sonra Burcu Kıratlı'nın annesi Gül Erçetingöz'den yanıt geldi.
BURCU KIRATLI İLE SİNAN AKÇIL BOŞANIYOR MU?
Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, 3 ay önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Türk konsolosluğunda evlenmişti. Hızlı başlayan ilişkileri, Burcu Kıratlı'nın gelinliği, Sinan Akçıl'ın ilan_ı aşkı derken bu kez de çiftin evliliklerinin kıskançlık krizi nedeni ile biteceği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk açıklama Sinan Akçıl'dan gelirken, Burcu Kıratlı'nın annesi de sessiz kalamadı!
HADİSE'Yİ KISKANDIĞI İÇİN BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ!
Geçtiğimiz yıl son günlerdi yurt dışında nikah masasına oturan Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Hadise'yi kıskandığı için boşanacakları iddia edildi. Çıkan haberlerin ardından bir kanalda yayınlanan magazin programına telefonla bağlanan Sinan Akçıl, boşanma iddialarını yalanladı.
"BOŞANMA YOK"
Konu hakkında sesli bir açıklama yapmak istediği için programa telefonla bağlanmak istediğini söyleyen Akçıl, boşanma iddialarına şu sözlerle son noktayı koydu: "Böyle haberler çıkıyor ve tabi ki de çıkacak ama biraz erken çıktı. Böyle bir durum yok. Tabi ki de tatsızlıklar her ilişkide olur. Biz bu tartışmaları aşan bir çiftiz.