Burcu Kıratlı Hadise'yi kıskandığı için Sinan Akçıl'dan boşanıyor mu? Burcu Kıratlı'nın annesinden yanıt!

"BOŞANMA YOK"

Konu hakkında sesli bir açıklama yapmak istediği için programa telefonla bağlanmak istediğini söyleyen Akçıl, boşanma iddialarına şu sözlerle son noktayı koydu: "Böyle haberler çıkıyor ve tabi ki de çıkacak ama biraz erken çıktı. Böyle bir durum yok. Tabi ki de tatsızlıklar her ilişkide olur. Biz bu tartışmaları aşan bir çiftiz.