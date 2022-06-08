Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyayı birbirine kattı! Karın kasları da olay oldu

Ayrılığa dayanamayan ikili Şubat 2021'de birlikteliklerine bir şans daha vermiş ve yeniden dünyaevine girmişti. Bir dargın bir barışık aşıklar ikinci şansı da iyi değerlendirememiş ve evliliklerini geçen mayıs ayında 3 dakikada bitirmişlerdi.