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Haberler Magazin Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyayı birbirine kattı! Karın kasları da olay oldu

Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyayı birbirine kattı! Karın kasları da olay oldu

Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın ikinci kez şans verdikleri evlilikleri geçen mayıs ayında 3 dakikada bitmişti. Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kıratlı, şimdi ise bir lansmanda giydiği kostümüyle gündeme geldi. Göğüs bacak ve göbek dekolteli siyah elbisesiyle objektif karşısına geçen Kıratlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda yorum yapılan kıyafet, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan Burcu Kıratlı'nın karın kasları da çok konuşuldu. İşte Burcu Kıratlı'nın o elbisesi...

08.06.2022 20:59 - Son Güncelleme: 08.06.2022 20:59
Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyayı birbirine kattı! Karın kasları da olay oldu

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2018'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, 9 ay evli kalan çift ani bir kararla da boşanmıştı.

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Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyayı birbirine kattı! Karın kasları da olay oldu

Ayrılığa dayanamayan ikili Şubat 2021'de birlikteliklerine bir şans daha vermiş ve yeniden dünyaevine girmişti. Bir dargın bir barışık aşıklar ikinci şansı da iyi değerlendirememiş ve evliliklerini geçen mayıs ayında 3 dakikada bitirmişlerdi.

Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyayı birbirine kattı! Karın kasları da olay oldu

Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kıratlı, şimdi ise bir lansmanda giydiği kostümüyle gündeme geldi.

Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyayı birbirine kattı! Karın kasları da olay oldu

Göğüs bacak ve göbek dekolteli siyah elbisesiyle objektif karşısına geçen Kıratlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyayı birbirine kattı! Karın kasları da olay oldu

Çok sayıda yorum yapılan kıyafet, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan Burcu Kıratlı'nın karın kasları da çok konuşuldu.

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