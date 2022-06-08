Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Kasığına kadar uzanan yırtmacıyla sosyal medyayı birbirine kattı! Karın kasları da olay oldu
Burcu Kıratlı dekolteyi abarttı! Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın ikinci kez şans verdikleri evlilikleri geçen mayıs ayında 3 dakikada bitmişti. Boşanmanın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Kıratlı, şimdi ise bir lansmanda giydiği kostümüyle gündeme geldi. Göğüs bacak ve göbek dekolteli siyah elbisesiyle objektif karşısına geçen Kıratlı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda yorum yapılan kıyafet, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan Burcu Kıratlı'nın karın kasları da çok konuşuldu. İşte Burcu Kıratlı'nın o elbisesi...
08.06.2022 20:59 - Son Güncelleme: 08.06.2022 20:59
Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 1 Ocak 2018'da Amsterdam'da nikah masasına oturmuş, 9 ay evli kalan çift ani bir kararla da boşanmıştı.
Çok sayıda yorum yapılan kıyafet, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü. Öte yandan Burcu Kıratlı'nın karın kasları da çok konuşuldu.