Burcu Kara'dan boşandıktan sonra Nilüfer Gürbüz'le evlenmişti! Ayrılığın nedeni ihanet mi? "Mekanda öpüşüyorlardı"
Burcu Kara'dan boşandıktan sonra Nilüfer Gürbüz'le evlenmişti! Buğra Gülsoy eşini aldattı mı? Olay iddia yeniden gündeme geldi. 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile evlenen Buğra Gülsoy'un boşanma nedeni gündeme bomba gibi düşerken, 08 Ağustos 2022 tarihinde Takvim.com.tr'den Ufuk Özcan'ın yazdığı o haber akıllara geldi. Buğra Gülsoy'un Nilüfer Gürbüz'le boşanma nedeni ihanet mi? İşte haberin detayı...
27.02.2023 17:13 - Son Güncelleme: 27.02.2023 17:23
"MEKANDA ÖPÜŞÜYORLARDI"
Burcu Kara'dan boşandıktan sonra Nilüfer Gürbüz'le evlenmişti! Ayrılığın nedeni ihanet mi?
2011 - 2012 yılları arasında Burcu Kara ile evli olan Buğra Gülsoy ikinci evliliğini ise Nilüfer Gürbüz ile gerçekleştirdi.
2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile evlenen ve Cem adında bir erkek evlada sahip olan Buğra Gülsoy'dan ikinci kez boşanma haberi geldi.