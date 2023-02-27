90'ların efsane ismi 50 yaşında ikinci kez baba olmuştu... Ozan Orhon'un kızı Deniz'in 40'ı çıktı peş peşe paylaştı: "Çok zor günlerden geçiyoruz"

Hakkında merak edilenlerini '2. Sayfa' programında anlatan şarkıcı, "Kilo vermezsen albüm yapamazsın dediler, yanlış yönlendirildim. Hortum midemi delmiş, iç kanama başlamıştı. Acilen ameliyata aldılar. En son 53 kiloya kadar düştüm. Büyük salaklık yapmışım. Çocuk da değildik o yaşlarda. Şu an hiçbir şeyim yok. Sağlıklı beslenme ve sporla kilomu koruyorum" demişti.