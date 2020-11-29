Burcu Esmersoy'un 'cüzdan' açıklamasına Zeynep Koçak'tan gönderme! "Aciz miyim?"
Takipçisinin müstehcen mesajını ifşa etmesi ve yıllar içindeki değişimi ile gündeme gelen Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak, Burcu Esmersoy'un 'cüzdan' açıklamasına olay yaratacak bir göndermede bulundu. Ünlü oyuncu, erkek arkadaşının hesabı ödemesine, "Aciz miyim? Al o zaman fatura ve kredi kartlarımı da öde" diyor.
'Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan sonra ekranlardan uzak kalan ve geçtiğimiz günlerde değişimiyle adından söz ettiren oyuncu Zeynep Koçak, YouTube kanalında yayınladığı 'Sen Şimdi Görürsün' dizisinde Burcu Esmersoy'yu ti'ye aldı. Zeynep Koçak, geçtiğimiz aylarda Burcu Esmersoy'un, "Erkek arkadaşınızla birlikteyseniz cüzdana ihtiyacınız olmayabilir" şeklindeki açıklamasına gönderme yaptı.
ESMERSOY'A TEPKİ YAĞMIŞTI
Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulunurken, özellikle cüzdanla ilgili açıklaması gündem olmuştu. 44 yaşındaki sunucu, "Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart" sözleri üzerine eleştirilmişti.