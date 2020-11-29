Burcu Esmersoy'un 'cüzdan' açıklamasına Zeynep Koçak'tan gönderme! "Aciz miyim?"

ESMERSOY'A TEPKİ YAĞMIŞTI

Burcu Esmersoy, yanında küçük bir çanta taşımak isteyen hemcinslerine tavsiyelerde bulunurken, özellikle cüzdanla ilgili açıklaması gündem olmuştu. 44 yaşındaki sunucu, "Erkek arkadaşınızla birliktesiniz, cüzdana ihtiyacınız olmayabilir… Ama ne olur ne olmaz diye… Ki ben ne olur ne olmazcıyım! Mutlaka yanıma para almaya çalışıyorum ya da bir kart" sözleri üzerine eleştirilmişti.