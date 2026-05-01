Bir dönem ekranların fenomen dizisi Avrupa Yakası'nda 'Şehsuvar' (Şesu) karakteriyle milyonları kahkahaya boğan, sonrasında ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinin o meşhur kurnaz ama saf kahyası Gaffur Taşkın olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Bülent Polat, herkesi şoke eden bir karara imza attı.
Şöhretin zirvesindeyken, İstanbul'un parıltılı dünyasını ve şehrin keşmekeşini ardında bırakan Polat, yeni bir hayata yelken açtı. Ünlü oyuncu, eşi ve iki evladını yanına aldığı gibi soluğu Çanakkale'de aldı.
ŞEHİRDEN FİRAR, DOĞAYA İKTİDAR!
Bülent Polat, sadece şehir değiştirmekle kalmadı, adeta yüzyıl değiştirdi! Çanakkale'de, en yakın yerleşim birimine tam 5 kilometre uzaklıkta olan, kuş uçmaz kervan geçmez bir köye yerleşen Polat, burada kendine tam 6 dönümlük dev bir arazi satın aldı. Ancak bu arazi bildiğiniz lüks villalardan değil; burada ne elektrik var ne de telefon çekiyor! Modern dünyanın tüm bağlarını koparan ünlü oyuncunun, şimdilerde en büyük lüksü sessizlik.
TABLET GİTTİ, BALTA GELDİ!
Katıldığı bir YouTube kanalında yeni hayatının tüm detaylarını samimiyetle anlatan Polat, çocukları Doğa ve Doğu'nun bu değişime olan uyumunu hayranlıkla anlattı. Şehirdeki akranları ellerinden tablet düşürmezken, Polat'ın çocukları şimdilerde babalarıyla birlikte ormanda odun topluyor.
Ünlü oyuncu, "Burada tablet yok, telefon çekmiyor, teknolojiye yer yok. Bizim evde odun kırılıyor, soba yakılıyor. Mesele tamamen yaşamsal" diyerek modern dünyaya adeta meydan okuyor.
Polat yerleştiği yerle ilgili, "Çocuklarımın burayı sevmesi beni çok mutlu ediyor. Çünkü burada telefon çekmiyor, tablet yok, elektrik yok. Sobamız var, odun kırıyoruz. Yemeğimizi sobanın üzerinde yapıyoruz. Toprakla haşır neşiriz. Ekim dikim zamanı olduğu için. Mesele yaşamsal'' diye konuştu.
MUTFAKTA SOBA, SOFRADA DOĞALLIK
Ünlü oyuncunun eşi Duygu Şenoğlu ile kurduğu bu yeni düzende, lüks restoranların yerini soba başı sohbetleri almış durumda. Yemeklerini sobanın üzerinde pişen tencerelerde hazırlayan aile, ısınmak için de sadece odun ateşine güveniyor. Polat Ailesi, toprağı kendi elleriyle ekiyor, dikiyor ve gerçek "organik" yaşamın kitabını yazıyor.
Toprakla haşır neşir olmanın çocuklarının davranışlarını ve başarılarını bile olumlu etkilediğini vurgulayan oyuncu, "Burayla ilgili hayalimin içindeyim" diyerek mutluluğunu haykırıyor.
MERAK EDİLENLER
1. Bülent Polat aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı?
Bülent Polat, Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Tuncelilidir. En çok Avrupa Yakası dizisindeki "Şesuvar" (Şesu) ve Bir Zamanlar Çukurova dizisindeki "Gaffur Taşkın" karakterleriyle tanınmıştır. Ayrıca Karagül gibi önemli yapımlarda da rol almıştır.
2. Bülent Polat evli mi, eşi kim?
Evet, Bülent Polat evlidir. Ünlü oyuncu, 2015 yılında Duygu Şenoğlu ile dünya evine girmiştir.
3. Bülent Polat'ın nikah şahidi kimdi?
Çiftin 2015 yılındaki nikah töreninde şahitliği, usta oyuncu Mesut Akusta yapmıştır.
4. Bülent Polat'ın kaç çocuğu var ve isimleri neler?
Bülent Polat'ın iki çocuğu vardır. 2016 yılında kızı Doğa, 2022 yılında ise oğlu Doğu dünyaya gelmiştir.
5. Bülent Polat şu an nerede yaşıyor?
Ünlü oyuncu, İstanbul'u terk ederek Çanakkale'ye yerleşmiştir. Şehirden uzak, 6 dönümlük bir arazide; elektriğin olmadığı ve telefonun çekmediği doğal bir yaşam sürmektedir.
