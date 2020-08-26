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Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisine iki bomba transfer! Yeni sezonda bakın kimler var

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda iki sürpriz isim geldi. Yeni sezon çekimleri başlayan Atv'nin dev prodüksiyonlu dizisi Kuruluş Osman'da bakın hangi isimler yer alıyor...

26.08.2020 13:19 - Son Güncelleme: 26.08.2020 13:56
Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisine iki bomba transfer! Yeni sezonda bakın kimler var

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz sezonu geride bıraktı yepyeni bir sezonla seyirci karşısına çıkmak için artık gün sayıyor. Haziran ayında sezon finali yapan ve çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin takipçileri, yeni sezon için merakla beklerken Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz iki isim dahil oldu.

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Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisine iki bomba transfer! Yeni sezonda bakın kimler var

Diziye geçtiğimiz günlerde bir sürpriz isim katılmıştı. Cüneyt Arkın'ın ikinci sezon sürprizi olarak yapıma katılacağı haberlerinin ardından iki sürpriz daha geldi.

Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisine iki bomba transfer! Yeni sezonda bakın kimler var

Poyraz Karayel dizisindeki Sefer karakteriyle hafızalara kazınan Kanbolat Görkem Arslan kadroya dahil oldu.

Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisine iki bomba transfer! Yeni sezonda bakın kimler var

Çukur ve sonrasında Şampiyon dizilerinde yer alan Erkan Avcı da Kuruluş Osman yeni sezon kadrosuna dahil oldu.

Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisine iki bomba transfer! Yeni sezonda bakın kimler var

Erkan Avcı, Çukur dizisinde Karakuzular'ın lideri olarak ekrana gelmiş ve Çeto karakteriyle dikkat çeken bir rol üstlenmişti. Erkan Avcı, her oynadığı rolü fenomen haline getiren isimlerden birisi olmayı da başarıyor. Bu nedenle Kuruluş Osman dizisinde kimi oynayacağı şimdiden merak ediliyor.

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