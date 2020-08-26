Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisine iki bomba transfer! Yeni sezonda bakın kimler var

Erkan Avcı, Çukur dizisinde Karakuzular'ın lideri olarak ekrana gelmiş ve Çeto karakteriyle dikkat çeken bir rol üstlenmişti. Erkan Avcı, her oynadığı rolü fenomen haline getiren isimlerden birisi olmayı da başarıyor. Bu nedenle Kuruluş Osman dizisinde kimi oynayacağı şimdiden merak ediliyor.