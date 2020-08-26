Burak Özçivit'in başrolde yer aldığı Kuruluş Osman dizisine iki bomba transfer! Yeni sezonda bakın kimler var
Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisine yeni sezonda iki sürpriz isim geldi. Yeni sezon çekimleri başlayan Atv'nin dev prodüksiyonlu dizisi Kuruluş Osman'da bakın hangi isimler yer alıyor...
26.08.2020 13:19
- Son Güncelleme: 26.08.2020 13:56
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, geçtiğimiz sezonu geride bıraktı yepyeni bir sezonla seyirci karşısına çıkmak için artık gün sayıyor. Haziran ayında sezon finali yapan ve çekimlerine ara verilen dizinin yeni sezon çekimleri başladı. Dizinin takipçileri, yeni sezon için merakla beklerken Kuruluş Osman kadrosuna sürpriz iki isim dahil oldu.
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