Menajerimi Ara'nın Feris'i olarak ekranlara döndü! Canan Ergüder'in eşi o ünlü oyuncu çıktı... Meğer...

Uzun bir aradan sonra Menajerimi Ara dizisi ile sevenleriyle buluşan güzel oyuncu Canan Ergüder sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Hakkında en çok merak edilen şey ise eşi. Bakın Canan Ergüder'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi kim.