Menajerimi Ara'nın Feris'i olarak ekranlara döndü! Canan Ergüder'in eşi o ünlü oyuncu çıktı... Meğer...
Bir süredir ekranlarda görünmeyen 43 yaşındaki güzel oyuncu Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara geri dönüş yaptı. Güzelliğine, başarılı oyunculuğunu da katan Canan Ergüder, Feris karakteriyle 2017 yılından sonra izleyici karşısına çıktı. 2018 yılında oğlu Demir'i kucağına alan Cana Ergüder'in ekrana dönmesi sonrası hakkında her detay merak ediliyor. Hakkında en çok merak edilen ise eşi oldu. Canan Ergüder'in kocası da en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu. İşte başta Menajerimi Ara'nın Feris'i Canan Ergüder olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
26.08.2020 11:31
- Son Güncelleme: 26.08.2020 11:31
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