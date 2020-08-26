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Menajerimi Ara'nın Feris'i olarak ekranlara döndü! Canan Ergüder'in eşi o ünlü oyuncu çıktı... Meğer...

Bir süredir ekranlarda görünmeyen 43 yaşındaki güzel oyuncu Canan Ergüder, Menajerimi Ara dizisiyle ekranlara geri dönüş yaptı. Güzelliğine, başarılı oyunculuğunu da katan Canan Ergüder, Feris karakteriyle 2017 yılından sonra izleyici karşısına çıktı. 2018 yılında oğlu Demir'i kucağına alan Cana Ergüder'in ekrana dönmesi sonrası hakkında her detay merak ediliyor. Hakkında en çok merak edilen ise eşi oldu. Canan Ergüder'in kocası da en az kendisi kadar ünlü bir oyuncu. İşte başta Menajerimi Ara'nın Feris'i Canan Ergüder olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

26.08.2020 11:31 - Son Güncelleme: 26.08.2020 11:31
Menajerimi Ara'nın Feris'i olarak ekranlara döndü! Canan Ergüder'in eşi o ünlü oyuncu çıktı... Meğer...

Uzun bir aradan sonra Menajerimi Ara dizisi ile sevenleriyle buluşan güzel oyuncu Canan Ergüder sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Hakkında en çok merak edilen şey ise eşi. Bakın Canan Ergüder'in kendisi gibi ünlü bir oyuncu olan eşi kim.

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Menajerimi Ara'nın Feris'i olarak ekranlara döndü! Canan Ergüder'in eşi o ünlü oyuncu çıktı... Meğer...

NAZAN KESAL VE EŞİ ERCAN KESAL

Menajerimi Ara'nın Feris'i olarak ekranlara döndü! Canan Ergüder'in eşi o ünlü oyuncu çıktı... Meğer...

AZRA AKIN VE EŞİ ATAKAN KORU

Menajerimi Ara'nın Feris'i olarak ekranlara döndü! Canan Ergüder'in eşi o ünlü oyuncu çıktı... Meğer...

KAYA ÇİLİNGİROĞLU VE SEVGİLİSİ

Sevcan Karahan

Menajerimi Ara'nın Feris'i olarak ekranlara döndü! Canan Ergüder'in eşi o ünlü oyuncu çıktı... Meğer...
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