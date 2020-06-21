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Burak Özçivit oğlu Karan'dan dünyanın en güzel hediyesini aldı! Burak Özçivit kimdir, nereli?

Burak Özçivit Instagram hesabından oğlu Karan'dan aldığı Babalar Günü hediyesini paylaştı. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit'in "Dünyanın en güzel hediyesi bu olsa gerek" notuyla yaptığı paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

21.06.2020 17:11 - Son Güncelleme: 21.06.2020 17:30
Burak Özçivit oğlu Karan'dan dünyanın en güzel hediyesini aldı! Burak Özçivit kimdir, nereli?

Burak Özçivit Instagram hesabından babalar Günü hediyesini paylaştı. Fahriye Evcen ile mutlu bir evlilik sürdüren Kuruluş Osman2ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'e oğlu Karan'dan hediye geldi.

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Burak Özçivit oğlu Karan'dan dünyanın en güzel hediyesini aldı! Burak Özçivit kimdir, nereli?

"Dünyanın en güzel hediyesi bu olsa gerek" notuyla yaptığı paylaşıma yorum ve beğeni yağdı.

Burak Özçivit oğlu Karan'dan dünyanın en güzel hediyesini aldı! Burak Özçivit kimdir, nereli?

DÜNYANIN EN GÜZEL HEDİYESİ

Burak Özçivit'in Babalar Günü paylaşımı gibi Fahriye Evcen'in Anneler Günü paylaşımı da büyük ses getirmişti.

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Burak Özçivit oğlu Karan'dan dünyanın en güzel hediyesini aldı! Burak Özçivit kimdir, nereli?

BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?

Burak Özçivit, 24 Aralık 1984 yılında İstanbul'da dünyaya geldi ancak aslan Gaziantepli... Oğlak burcu olan yakışıklı oyuncu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünden mezun oldu.

Burak Özçivit oğlu Karan'dan dünyanın en güzel hediyesini aldı! Burak Özçivit kimdir, nereli?

Babası, Burak Özçivit'ten habersiz fotoğraflarını Best Model yarışmasına gönderdi ve 2003 yılında Best Model of Turkey Yarışmasına katılan Özçivit, birinci oldu.

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