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Burak Özçivit oğlu Karan'dan dünyanın en güzel hediyesini aldı! Burak Özçivit kimdir, nereli?

Burak Özçivit Instagram hesabından oğlu Karan'dan aldığı Babalar Günü hediyesini paylaştı. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile yurt içi ve yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit'in "Dünyanın en güzel hediyesi bu olsa gerek" notuyla yaptığı paylaşım beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

21.06.2020 17:11 - Son Güncelleme: 21.06.2020 17:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





