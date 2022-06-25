Burak Özçivit ‘Karan’a henüz söylemedik’ demişti! Müjdenin ardından ilk paylaşım geldi! 2,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen...

Geçtiğimiz günlerde ise Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çıkan haberlerin ardından Burak Özçivit, "İnanılmaz heyecanlıyız. Haber çok yeni, daha oğlumuz Karan'a bile söylemedik" demişti.