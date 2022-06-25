Burak Özçivit ‘Karan’a henüz söylemedik’ demişti! Müjdenin ardından ilk paylaşım geldi! 2,5 aylık hamile olan Fahriye Evcen...
Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2017 yılında görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Çift, 2019 yılında da Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çıkan haberlerin ardından Burak Özçivit, "İnanılmaz heyecanlıyız. Haber çok yeni, daha oğlumuz Karan'a bile söylemedik" demişti. İkinci kez baba olmaya hazırlanan Özçivit'ten müjdeli haber sonrası ilk paylaşım geldi. Aile fotoğrafını yayınlayan Özçivit, adeta sosyal medyayı salladı. İşte o paylaşım...
25.06.2022 01:22 - Son Güncelleme: 25.06.2022 01:38
2017 yılında nikah masasına oturan Fahriye evcen ile Burak Özçivit, 2019'da oğulları Karan Özçivit'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.
Geçtiğimiz günlerde ise Fahriye Evcen'in 2,5 aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Çıkan haberlerin ardından Burak Özçivit, "İnanılmaz heyecanlıyız. Haber çok yeni, daha oğlumuz Karan'a bile söylemedik" demişti.
Bodrum tatiline çıkan çiftten Burak Özçivit, eşi ile oldukça keyifli göründüğü bir fotoğrafı Instagram hesabında yayınladı.