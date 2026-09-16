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90'ların efsanesi Burak Kut'tan büyük dönüş: "Kızım babasını bilsin istiyorum, yeni şarkılar yolda"

Türk pop müziğine 90'lı yıllarda adeta damgasını vuran ve unutulmaz hitleriyle hafızalara kazınan Burak Kut, uzun soluklu sessizliğini bozarak sahnelere muhteşem bir dönüş yapacağının müjdesini verdi. Konuk olduğu "Bambaşka Sohbetler" programında dünden bugüne uzanan kariyer yolculuğunu tüm samimiyetiyle masaya yatıran başarılı sanatçı, müzik dünyasına yeniden adım atmasındaki en büyük motivasyon kaynağının ise kızı olduğunu özellikle vurguladı.

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90’ların Efsane İsmi Burak Kut’un Unutulmaz Şarkıları

"Benimle Oynama", "Yaşandı Bitti" ve "Komple" şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Kut, 90'lı yılların en çok dinlenen şarkıcılarından biri olmuştu.

Burak Kut Müzik Kariyerini Anlattı

Geçtiğimiz günlerde "Bambaşka Sohbetler" programına konuk olan başarılı sanatçı, müzik hayatına ve geçmişten bugüne uzanan kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Burak Kut Genç Kalmanın Sırrını Açıkladı

Yıllara meydan okuyan Burak Kut, genç kalmasının ve dinamik görünümünün sırrını da izleyicilerle paylaştı.

Burak Kut: Kötü Alışkanlığı Olmadan Gelişmiş Bir İnsanım

"KÖTÜ ALIŞKANLIĞI OLMADAN GELİŞMİŞ BİR İNSANIM"

Hayatındaki düzgün yaşama prensiplerinin bugünkü duruşuna ve dinamizmine büyük katkı sağladığını belirten Burak Kut, kötü alışkanlıklardan uzak geçen yaşamını şu sözlerle özetledi: "27-28 yaşlarına kadar hiçbir kötü alışkanlığı olmadan gelişmiş bir insanım. Babamızı erken kaybettik; yaşadığı o büyük travmadan dolayı tütün ürünlerini hiçbir zaman kullanmadım, ona elim bile gitmedi. Hayatımı sürdürürken benimsediğim bu düzgün yaşama prensibinin, hiç değişmememde çok büyük payı var."

Burak Kut Kilo Kontrolünü Psikolog Desteğiyle Sağlıyor

"VESVESE İNSANI İÇTEN İÇE ÇÖKERTEN BİR ŞEY"

Ailece kilo alıp vermeye müsait bir bünyeye sahip olduklarını dile getiren sanatçı, bu süreci psikolojik destekle dengelediğini belirtti: "Ailece kilo alıp vermeye müsaitiz, bunları da psikologla duruma göre tolere ettim. Pozitif düşünceye inanırım, o çok önemli hayatta. Vesvese insanı içten içe çökerten bir şey, daha olmamış şeyler için kaygılanmamaya çalışırım. Ama özünde genetik avantajım var. Daha iyi versiyonum var mı? Var. Bundan sonra bunu göstermeye çalışacağım"

Burak Kut Kendini Elvis Presley ve Michael Jackson’a Benzetti

KARİYERİNİ DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLERE BENZETİYOR

Pop müziğin yıldız isimlerinden Burak Kut, kariyer çizgisini dünyaca ünlü efsanelerle eşleştirerek dikkat çekici bir benzetmede bulundu: "Global dünyadan da kariyerimi Elvis Presley'e, Michael Jackson'a ve Justin Bieber'e benzetiyorum. 90'ların sihriyle de alakalı, özel televizyonlarla da alakalı, belki benim içimdeki çocuksu tutkuyla da alakalı" ifadelerini kullandı.

Burak Kut’tan Yeni Şarkı Müjdesi: 100’e Yakın Beste Hazır

ÇOK DEĞİŞİK TARZLARDA ŞARKI YAPTIM

Sahnelere döneceğinin müjdesini veren Burak Kut aynı zamanda yeni şarkıların da yolda olduğunu belirtti: "Çok değişik tarzlarda şarkı yaptım. 100'e yakın bestem var. Bunları yeni nesle elverecek gibi yaptım. Şarkılar bir hayli birikti, şu an stüdyoda kaynayan bir tencere var. 2026 ve 2027'de çıkarmayı düşünüyorum."

Burak Kut Sahneye Dönüş Kararını 16 Yaşındaki Kızına Borçlu

"KIZIM BABASINI BİLSİN İSTİYORUM"

Programda yeniden sahnelere döneceği müjdesini veren Burak Kut, bu kararın arkasındaki asıl etkenin kızı olduğunu şu samimi sözlerle dile getirdi: "Konser veriyor mu, şarkı çıkarıyor mu, var mı yok mu algısını da biliyorum. Eskiden küsmüştüm. Kızım babasını bilsin istiyorum. Kızım 16 yaşında oldu. Beni yıllardır kalbinden çıkarmayan insanlar var, onların karşılıksız sevgisine kendimi mahcup hissetmişimdir.''

Sude Kuş
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