90'ların efsanesi Burak Kut'tan büyük dönüş: "Kızım babasını bilsin istiyorum, yeni şarkılar yolda"
Türk pop müziğine 90'lı yıllarda adeta damgasını vuran ve unutulmaz hitleriyle hafızalara kazınan Burak Kut, uzun soluklu sessizliğini bozarak sahnelere muhteşem bir dönüş yapacağının müjdesini verdi. Konuk olduğu "Bambaşka Sohbetler" programında dünden bugüne uzanan kariyer yolculuğunu tüm samimiyetiyle masaya yatıran başarılı sanatçı, müzik dünyasına yeniden adım atmasındaki en büyük motivasyon kaynağının ise kızı olduğunu özellikle vurguladı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: