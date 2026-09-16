"VESVESE İNSANI İÇTEN İÇE ÇÖKERTEN BİR ŞEY"

Ailece kilo alıp vermeye müsait bir bünyeye sahip olduklarını dile getiren sanatçı, bu süreci psikolojik destekle dengelediğini belirtti: "Ailece kilo alıp vermeye müsaitiz, bunları da psikologla duruma göre tolere ettim. Pozitif düşünceye inanırım, o çok önemli hayatta. Vesvese insanı içten içe çökerten bir şey, daha olmamış şeyler için kaygılanmamaya çalışırım. Ama özünde genetik avantajım var. Daha iyi versiyonum var mı? Var. Bundan sonra bunu göstermeye çalışacağım"