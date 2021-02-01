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Burak Deniz ile Yeşilçam'ın ustası görenlere 'Baba-oğul olsa bu kadar olur' dedirtti herkes bunu konuştu! Maraşlı'nın yıldızı ve Kadir İnanır...

Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranlara bir döndü bir döndü. 29 yaşındaki yakışıklı oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaı. Model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz, atv ekranlarında izleyici karşısına çıka ve başrollerini Alina Boz'la paylaştığı Maraşlı'yla geri döndü. Yakışıklılığıyla adından söz ettiren Burak Deniz, Kadir İnanır'la yan yana gelince görenlerin nutku tutuldu. Bakın neden. Siz de çok şaşıracaksınız...

01.02.2021 18:22 - Son Güncelleme: 01.02.2021 18:31
Burak Deniz ile Yeşilçam'ın ustası görenlere 'Baba-oğul olsa bu kadar olur' dedirtti herkes bunu konuştu! Maraşlı'nın yıldızı ve Kadir İnanır...

29 yaşındaki yakışıklı oyuncu Burak Deniz, Maraşlı'yla ekranları kasıp kavuruyor. Başrolünü Alina Boz'la paylaştığı dizide eski bordo bereli, Özel Kuvvetlerde yıllarca görev yapmış, kızı Zeliş'in bir saldırıda yaralanması üzerine görevinden ayrılıp Zeliş'in bakımını üstlenenen, sahaf bir babayı canlandırıyor.

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Burak Deniz ile Yeşilçam'ın ustası görenlere 'Baba-oğul olsa bu kadar olur' dedirtti herkes bunu konuştu! Maraşlı'nın yıldızı ve Kadir İnanır...

Özel hayatındaysa model Didem Soydan'la aşk yaşayan Burak Deniz birazdan sizi çok şaşırtacak. Nedeni ise Kadir İnanır gerçeği. Burak Deniz, oğlu olsa Kadir İnanır'a ancak bu kadar benzermiş. İşte ünlü oyuncular ve benzerlikleri.

Burak Deniz ile Yeşilçam'ın ustası görenlere 'Baba-oğul olsa bu kadar olur' dedirtti herkes bunu konuştu! Maraşlı'nın yıldızı ve Kadir İnanır...
Burak Deniz ile Yeşilçam'ın ustası görenlere 'Baba-oğul olsa bu kadar olur' dedirtti herkes bunu konuştu! Maraşlı'nın yıldızı ve Kadir İnanır...
Burak Deniz ile Yeşilçam'ın ustası görenlere 'Baba-oğul olsa bu kadar olur' dedirtti herkes bunu konuştu! Maraşlı'nın yıldızı ve Kadir İnanır...