Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! 20 yıllık aşkı için ‘hala ilk günkü gibi’ dedi güzel eşini gören dilini ısırdı
Bülent Serttaş'ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Evliliği hakkında da konuşan şarkıcı, eşine ilk günkü gibi aşık olduğunu belirterek "Allah onu benim kanatlarımın altından eksik etmesin" ifadelerini kullandı. Serttaş'ın açıklamalarının ardından 20 yıllık eşi de merak konusu oldu. İşte Bülent Serttaş'ın güzeller güzeli eşi...
27.02.2022 01:50 - Son Güncelleme: 27.02.2022 01:50
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.