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Haberler Magazin Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! 20 yıllık aşkı için ‘hala ilk günkü gibi’ dedi güzel eşini gören dilini ısırdı

Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! 20 yıllık aşkı için ‘hala ilk günkü gibi’ dedi güzel eşini gören dilini ısırdı

Bülent Serttaş'ın sır gibi sakladığı eşine bakın! Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Evliliği hakkında da konuşan şarkıcı, eşine ilk günkü gibi aşık olduğunu belirterek "Allah onu benim kanatlarımın altından eksik etmesin" ifadelerini kullandı. Serttaş'ın açıklamalarının ardından 20 yıllık eşi de merak konusu oldu. İşte Bülent Serttaş'ın güzeller güzeli eşi...

27.02.2022 01:50 - Son Güncelleme: 27.02.2022 01:50
Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! 20 yıllık aşkı için ‘hala ilk günkü gibi’ dedi güzel eşini gören dilini ısırdı

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, verdiği bir röportajda özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

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Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! 20 yıllık aşkı için ‘hala ilk günkü gibi’ dedi güzel eşini gören dilini ısırdı

Sabah'ta yer alan habere göre; Serttaş, "Selvi Hanım'la evliliğinizin 20. yılındasınız. Nasıl geçti 20 yıl?" sorusunu şöyle cevapladı: "Rüya gibi geçti. Hâlâ ilk günkü gibi sevgim baki. Dürüstlük, samimiyet, sevgi, saygı çok önemli. Eşim işime saygı duyuyor.

Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! 20 yıllık aşkı için ‘hala ilk günkü gibi’ dedi güzel eşini gören dilini ısırdı

Beni işe arkamdan dua ederek gönderiyor. Allah aşkına kim o kadının istediğini yapmaz! Benim sağlığımı, iyiliğimi düşünen eşime ben nasıl yanlış yapayım, nasıl hinlik düşüneyim? Allah onu benim kanatlarımın altından eksik etmesin"

Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! 20 yıllık aşkı için ‘hala ilk günkü gibi’ dedi güzel eşini gören dilini ısırdı

Serttaş, "Hiç mi kıskançlık olmuyor? Kliplerinizde güzel kızlar oynuyor..." sorusu karşısında da şunları söyledi: "İnan o kızların hepsini eşim beğenip seçiyor. "Sarılın birbirinize, ayrı durmayın" diyor çekimlerde. Ben de ekmek parası için dediğini yapıyorum"

Bülent Serttaş’ın sır gibi sakladığı eşine bakın! 20 yıllık aşkı için ‘hala ilk günkü gibi’ dedi güzel eşini gören dilini ısırdı

Ünlü şarkıcının samimi açıklamalarının ardından eşi merak konusu oldu. İşte Bülent Serttaş başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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