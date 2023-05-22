Bülent Ersoy'un yatak görüntüsü ortalığı salladı işte Bülent Ersoy'un makyajsız hali... 70 yaşındaki Diva'nın o hali yorum yağmuruna tutuldu
Bülent Ersoy'un yatak görüntüsü ortalığı salladı. 70 yaşındaki Diva'nın o hali yorum yağmuruna tutuldu ardından Bülent Ersoy'un makyajsız hali merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun paylaşımıyla gündeme gelen ve son haliyle şaşkına çeviren Bülent Ersoy'un yatarken bile makyajlı olduğu ileri sürüldü. Bülent Ersoy'un o fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.
22.05.2023 12:47 - Son Güncelleme: 22.05.2023 12:54
Bülent Ersoy'un yatak görüntüsü ortalığı salladı. 70 yaşındaki Diva'nın o hali yorum yağmuruna tutuldu ardından Bülent Ersoy'un makyajsız hali merak konusu oldu.
Kendine has imajıyla sık sık adından söz ettiren Bülent Ersoy geçtiğimiz günlerde son haliyle gündeme gelmişti.
Safiye Soyman'ın ardından Bülent Ersoy da yüz gerdirme operasyonu geçirmişti. Gülşah Saraçoğlu'nu ziyaret eden Bülent Ersoy'un son hali görenleri şaşkına çevirmişti.
Bülent Ersoy'un son haline sosyal medyadan yorum yağarken Diva Bülent Ersoy'un yeni imajı genellikle beğenilmemişti.