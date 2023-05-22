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Haberler Magazin Serenay döne döne baş döndürdü kırmızılar içinde bir görünmesi bile yetti! Serenay Sarıkaya'nın kırmızı dar elbisesiyle paylaşımı olay

Serenay döne döne baş döndürdü kırmızılar içinde bir görünmesi bile yetti! Serenay Sarıkaya'nın kırmızı dar elbisesiyle paylaşımı olay

Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile gündeme bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. İkilinin birbirini takip etmesi kafaları karıştırmış, günlerce magazin gündeminde yer almıştı. Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Serenay Sarıkaya'nın kırmızılar içindeki o paylaşımı.

22.05.2023 12:12 - Son Güncelleme: 22.05.2023 12:45
Serenay döne döne baş döndürdü kırmızılar içinde bir görünmesi bile yetti! Serenay Sarıkaya’nın kırmızı dar elbisesiyle paylaşımı olay

Serenay Sarıkaya, kırmızı elbisesiyle yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündeminde...

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Serenay döne döne baş döndürdü kırmızılar içinde bir görünmesi bile yetti! Serenay Sarıkaya’nın kırmızı dar elbisesiyle paylaşımı olay

Reklam çalışmalarına da bir yandan devam eden Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu firmanın reklam filmi çekimleri için sete girdi.

Serenay döne döne baş döndürdü kırmızılar içinde bir görünmesi bile yetti! Serenay Sarıkaya’nın kırmızı dar elbisesiyle paylaşımı olay

Setten renkli görüntüleri çekip takipçileri ile paylaşan ünlü oyuncu, aynadan kırmızı elbisesi ile çektiği video ile de takipçilerini kendisine hayran bıraktı.

Serenay döne döne baş döndürdü kırmızılar içinde bir görünmesi bile yetti! Serenay Sarıkaya’nın kırmızı dar elbisesiyle paylaşımı olay

İŞTE SERENAY'IN O PAYLAŞIMI

Serenay döne döne baş döndürdü kırmızılar içinde bir görünmesi bile yetti! Serenay Sarıkaya’nın kırmızı dar elbisesiyle paylaşımı olay

İŞTE SERENAY'IN O PAYLAŞIMI

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