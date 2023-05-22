Serenay döne döne baş döndürdü kırmızılar içinde bir görünmesi bile yetti! Serenay Sarıkaya'nın kırmızı dar elbisesiyle paylaşımı olay
Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile gündeme bomba gibi düşmüştü geçtiğimiz günlerde. İkilinin birbirini takip etmesi kafaları karıştırmış, günlerce magazin gündeminde yer almıştı. Attığı her adımla olay yaratan kadın Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Serenay Sarıkaya'nın kırmızılar içindeki o paylaşımı.
22.05.2023 12:12 - Son Güncelleme: 22.05.2023 12:45
Reklam çalışmalarına da bir yandan devam eden Serenay Sarıkaya, marka yüzü olduğu firmanın reklam filmi çekimleri için sete girdi.