Buket Aydın'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Şarkı performansıyla olay olan Buket Aydın'ın kalbini çalan o isim...
Özellikle spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor şu sıralar. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın, sıkı bir beslenme programı sonrası 11 kilo vermişti. Son dönemin olay kadını Buket Aydın bu kez aşk haberleriyle gündemde. Geçtiğimiz ay yeni bir sevgilisi olduğunu söyleyen Buket Aydın'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.
06.01.2023 08:58 - Son Güncelleme: 06.01.2023 08:59
Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, bakın kalbini kime kaptırdı. İşte detaylar...
Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.