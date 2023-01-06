Vav TV İzle
Haberler Magazin Buket Aydın'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Şarkı performansıyla olay olan Buket Aydın'ın kalbini çalan o isim...

Buket Aydın'ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Şarkı performansıyla olay olan Buket Aydın'ın kalbini çalan o isim...

Özellikle spikerliği bıraktıktan sonra magazin gündeminde kendisine sık sık yer bulan Buket Aydın'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor şu sıralar. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın, sıkı bir beslenme programı sonrası 11 kilo vermişti. Son dönemin olay kadını Buket Aydın bu kez aşk haberleriyle gündemde. Geçtiğimiz ay yeni bir sevgilisi olduğunu söyleyen Buket Aydın'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.

06.01.2023 08:58 - Son Güncelleme: 06.01.2023 08:59
Buket Aydın’ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Şarkı performansıyla olay olan Buket Aydın’ın kalbini çalan o isim...

Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, bakın kalbini kime kaptırdı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Buket Aydın’ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Şarkı performansıyla olay olan Buket Aydın’ın kalbini çalan o isim...

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla olay yaratan Buket Aydın verdiği kilolarla ve estetikli değişimiyle dikkat çekiyordu. Son dönemde yine sunuculuk yapan Aydın şarkıcılığa soyunmuştu.

Buket Aydın’ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Şarkı performansıyla olay olan Buket Aydın’ın kalbini çalan o isim...

Bir dönem Emir Sarıgül aşkıyla ve aldatılmasıyla gündeme gelen Aydın yılbaşı için Sezen Aksu'nun Gülümse şarkısını söylemişti ancak performansı pek beğenilmemişti.

Buket Aydın’ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Şarkı performansıyla olay olan Buket Aydın’ın kalbini çalan o isim...

Aydın bu kez özel hayatıyla gündemde.

Buket Aydın’ın sır gibi sakladığı sevgilisi bakın kim çıktı! Şarkı performansıyla olay olan Buket Aydın’ın kalbini çalan o isim...

Bir dönem, Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül ile yaşadığı olaylı ve aldatmalı aşkla magazin gündemini sıkça meşgul eden haber spikeri Buket Aydın, önceki ay yeni bir sevgilisi olduğunu söylemiş ama isim vermemişti.

SON DAKİKA