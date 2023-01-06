Hababam Sınıfı'nın Semra hocasının son haline bakın! Şimdi 66 yaşında olan Semra Özdamar'ı gören tanıyamıyor: "Yıllar acımamış"

Şaban'ın, Semra Hoca'ya aşık olduğunu öğrenen Ferit ve Necmi kendi elleriyle Semra Hoca'dan diyerek Şaban'a aşk mektubu yazarlar ve Şaban bu mektupları okuyunca çok mutlu olur ve o da Semra Hoca'ya aşk mektupları yazmaya başlar ve mektupları posta kutusunun içine atar. Şaban'ın cevaplarını okuyan Ferit ve Necmi daha da çok mektup yazmaya başlarlar.