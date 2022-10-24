Buket Aydın'dan yeni sevgili itirafı! O isim kim? Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül'le uzatmalı aşk yaşamıştı: "Yeniden evlilik düşünüyorum"

Emir Sarıgül ile ilişkisi sonrasında aşk hayatını gözlerden uzak tutan Aydın, 2. Sayfa'ya konuk oldu. "Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayacağımı açıklamıştım" diyen Buket Aydın bir ilişkisi olduğunu itiraf etti.