Buket Aydın'dan yeni sevgili itirafı! O isim kim? Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül'le uzatmalı aşk yaşamıştı: "Yeniden evlilik düşünüyorum"
Buket Aydın'dan yeni sevgili itirafı! Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül'le uzatmalı aşk yaşamıştı ünlü sunucu ve spiker Aydın... 2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla gündemden düşmyordu. Ardından ayrılan ikili aradığı aşkı farklı isimlerde buldu. Her fırsatta "Özel hayatımla konuşulmak istemiyorum" diyen Buket Aydın sevgilisi olduğunu itiraf etti. Katıldığı bir programda özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulunan Buket Aydın yeni sevgilisiyle ilgili bakın neler söyledi...
BUKET AYDIN'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?
Sibel Can'ın sevgilisi Emir Sarıgül'le uzatmalı aşk yaşamışt... Buket Aydın'dan yeni sevgili itirafı geldi.
2020 yılında eşinden boşanan Buket Aydın Emir Sarıgül ile aşk yaşayarak gündeme gelmişti. Bir küs bir barışık giden ilişkide Aydın mutsuz olmuş ve ayrılık kararı almıştı. Her fırsatta "Özel hayatımla konuşulmak istemiyorum" diyen Buket Aydın özel hayat itirafında bulundu.
Emir Sarıgül ile ilişkisi sonrasında aşk hayatını gözlerden uzak tutan Aydın, 2. Sayfa'ya konuk oldu. "Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayacağımı açıklamıştım" diyen Buket Aydın bir ilişkisi olduğunu itiraf etti.
Buket Aydın'ın eski aşkı Emir Sarıgül, son olarak aşk yaşadığı iddia edilen Sibel Can'ı oğlunun düğününde de yalnız bırakmamıştı.