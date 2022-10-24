Pınar Altuğ'un 'Nohut'la imtihanı 'ben bütün gün kucağında otururum' Yağmur Atacan'la yeni meşgaleleri hayran bırakıyor
2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ şu sıralar evlerinin yeni üyesi 'Nohut'la yaptığı paylaşımlarla gündemde.
24.10.2022 12:03 - Son Güncelleme: 24.10.2022 12:03
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.