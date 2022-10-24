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Haberler Magazin Pınar Altuğ'un 'Nohut'la imtihanı 'ben bütün gün kucağında otururum' Yağmur Atacan'la yeni meşgaleleri hayran bırakıyor

Pınar Altuğ'un 'Nohut'la imtihanı 'ben bütün gün kucağında otururum' Yağmur Atacan'la yeni meşgaleleri hayran bırakıyor

2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan hayli uzak ama sosyal medyayı o kadar aktif kullanıyor ve bu sayede magazin gündemine de yön veriyor. Diğer ünlü isimlerin aksine takipçileriyle direkt iletişim kurmaktan çekinmeyen Pınar Altuğ şu sıralar evlerinin yeni üyesi 'Nohut'la yaptığı paylaşımlarla gündemde.

24.10.2022 12:03 - Son Güncelleme: 24.10.2022 12:03
Pınar Altuğ’un ’Nohut’la imtihanı ’ben bütün gün kucağında otururum’ Yağmur Atacan’la yeni meşgaleleri hayran bırakıyor

Pınar Altuğ'un spor arkadaşı bu defa minik kedisi Nohut oldu.

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Pınar Altuğ’un ’Nohut’la imtihanı ’ben bütün gün kucağında otururum’ Yağmur Atacan’la yeni meşgaleleri hayran bırakıyor

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, paylaşımlarıyla ve kendisine gelen yorumlara verdiği cevaplarla sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ’un ’Nohut’la imtihanı ’ben bütün gün kucağında otururum’ Yağmur Atacan’la yeni meşgaleleri hayran bırakıyor

HAYVAN SEVGİSİYLE TAKDİR TOPLUYOR

Hayvan sevgisiyle de tanınan Altuğ geçtiğimiz aylarda köpek sevdiği anları paylaşınca takipçilerinden yorum yağmıştı.

Pınar Altuğ’un ’Nohut’la imtihanı ’ben bütün gün kucağında otururum’ Yağmur Atacan’la yeni meşgaleleri hayran bırakıyor

Bazı takipçileri köpeği öpmesini ve yüzüne yakın olmasını garipsemişti.

Pınar Altuğ’un ’Nohut’la imtihanı ’ben bütün gün kucağında otururum’ Yağmur Atacan’la yeni meşgaleleri hayran bırakıyor

Bir takipçisi ise "Ben de hayvan severim ama köpeğe yüzümü yalatmaya karşıyım" demişti.

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