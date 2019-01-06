Buğra Gülsoy baba mı oluyor? Nilüfer Gürbüz - Buğra Gülsoy ve 2018 yılında evlenen diğer ünlü çiftler
Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz 24 Eylül 2018 yılında 5 yıllık ilişkilerini evllilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin ani evlilik kararının, Nüilüfer Gürbüz'ün 2 aylık hamile olmasından kaynaklı olduğu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gürbüz'ün karnının şişliğini farkeden muhabirlerin yönelttiği soruya Buğra Gülsoy'dan bakın nasıl tepki geldi...
6 Ocak 2019 Pazar, 13:23:11 Güncelleme: 13:33:50
DİĞER GALERİLER