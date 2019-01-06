Buğra Gülsoy baba mı oluyor? Nilüfer Gürbüz - Buğra Gülsoy ve 2018 yılında evlenen diğer ünlü çiftler

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz 24 Eylül 2018 yılında 5 yıllık ilişkilerini evllilikle taçlandırdı. Ünlü çiftin ani evlilik kararının, Nüilüfer Gürbüz'ün 2 aylık hamile olmasından kaynaklı olduğu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Buğra Gülsoy ile eşi Nilüfer Gürbüz geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Gürbüz'ün karnının şişliğini farkeden muhabirlerin yönelttiği soruya Buğra Gülsoy'dan bakın nasıl tepki geldi...

6 Ocak 2019 Pazar, 13:23:11 Güncelleme: 13:33:50
Buğra Gülsoy baba mı oluyor? Nilüfer Gürbüz - Buğra Gülsoy ve 2018 yılında evlenen diğer ünlü çiftler

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz, geçtiğimiz Eylül ayında ani bir kararla dünyaevine girdi. Peki, Buğra Gülsoy'un eşi Nilüfer Gürbüz hamile mi? İşte herkes bu sorunun cevabını merak ediyor.

Buğra Gülsoy baba mı oluyor? Nilüfer Gürbüz - Buğra Gülsoy ve 2018 yılında evlenen diğer ünlü çiftler

2018 YILINDA EVLENEN ÜNLÜLER

Can Bonomo - Öykü Karayel

Buğra Gülsoy baba mı oluyor? Nilüfer Gürbüz - Buğra Gülsoy ve 2018 yılında evlenen diğer ünlü çiftler

Bengü - Selim Selimoğlu

Buğra Gülsoy baba mı oluyor? Nilüfer Gürbüz - Buğra Gülsoy ve 2018 yılında evlenen diğer ünlü çiftler
Buğra Gülsoy baba mı oluyor? Nilüfer Gürbüz - Buğra Gülsoy ve 2018 yılında evlenen diğer ünlü çiftler

Bensu Soral - Hakan Baş

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