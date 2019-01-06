Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu! Ünlülerin değişimleri

Netflix platformunda yayınlanan Hakan:Muhafız dizisiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy genç yaşına rağmen kariyerinin zirvesinde. Hakan:Muhafız'ın ardından bir süre sessiz sedasız kalan Çağatay Ulusoy'un Instagram'da yayılan bir fotoğrafı herkesi şaşırttı. Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Çağatay Ulusoy'un ve ünlülerin şaşırtan değişimleri.

6 Ocak 2019 Pazar, 12:40:14 Güncelleme: 13:04:19
Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu! Ünlülerin değişimleri

SANA NE OLDU ÇAĞATAY!

Çağatay Ulusoy son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Yakışıklı oyuncu yer aldığı Hakan:Muhafız dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yaşıyor. Ancak Çağatay Ulusoy bu kez bildiğimizden daha farklı bir imaj ile karşımıza çıktı. Çağatay Ulusoy'un bu haline çok şaşıracaksınız.

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu! Ünlülerin değişimleri

Dünyaca ünlü dizi platformu Netflix'te yayınlanan ilk Türk yapımı Hakan: Muhafız'da sevenlerinin karşısına çıkan yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy imaj değişikliğine gitti.

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu! Ünlülerin değişimleri

Saçları ve uzattığı sakalları ile dikkat çeken Ulusoy'un bu yeni tarzı, sosyal medya takipçilerini ikiye böldü.

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu! Ünlülerin değişimleri

İŞTE ÇAĞATAY ULUSOY'UN SON HALİ

Yakışıklı oyuncunun yeni imajını beğenenler olsa da, beğenmeyenlerin sayısı da azımsanmayacak kadar fazla.

Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu! Ünlülerin değişimleri

HAKAN:MUHAFIZ 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin başrol kadrosunda Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık yer almaktadır. Türkiye'de çekilen ilk Netflix orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız, ilk gösterimini 5 Aralık 2018'de İstanbul'da düzenlenen özel bir gecede gerçekleştirdi. 14 Aralık 2018'de ise 10 bölümden oluşan birinci sezonun tamamı Netflix üzerinden yayınlandı.

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