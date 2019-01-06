Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu! Ünlülerin değişimleri

SANA NE OLDU ÇAĞATAY!

Çağatay Ulusoy son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Yakışıklı oyuncu yer aldığı Hakan:Muhafız dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yaşıyor. Ancak Çağatay Ulusoy bu kez bildiğimizden daha farklı bir imaj ile karşımıza çıktı. Çağatay Ulusoy'un bu haline çok şaşıracaksınız.