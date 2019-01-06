Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şoke oldu! Ünlülerin değişimleri
Netflix platformunda yayınlanan Hakan:Muhafız dizisiyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy genç yaşına rağmen kariyerinin zirvesinde. Hakan:Muhafız'ın ardından bir süre sessiz sedasız kalan Çağatay Ulusoy'un Instagram'da yayılan bir fotoğrafı herkesi şaşırttı. Çağatay Ulusoy'un son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Çağatay Ulusoy'un ve ünlülerin şaşırtan değişimleri.
6 Ocak 2019 Pazar, 12:40:14 Güncelleme: 13:04:19
SANA NE OLDU ÇAĞATAY!
Çağatay Ulusoy son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri. Yakışıklı oyuncu yer aldığı Hakan:Muhafız dizisiyle kariyerinde büyük bir çıkış yaşıyor. Ancak Çağatay Ulusoy bu kez bildiğimizden daha farklı bir imaj ile karşımıza çıktı. Çağatay Ulusoy'un bu haline çok şaşıracaksınız.
HAKAN:MUHAFIZ 2.SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Dizinin başrol kadrosunda Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan, Hazar Ergüçlü ve Okan Yalabık yer almaktadır. Türkiye'de çekilen ilk Netflix orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız, ilk gösterimini 5 Aralık 2018'de İstanbul'da düzenlenen özel bir gecede gerçekleştirdi. 14 Aralık 2018'de ise 10 bölümden oluşan birinci sezonun tamamı Netflix üzerinden yayınlandı.
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