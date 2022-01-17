Bücür Cadı’nın Zeliş’i koca kız oldu! Merve Erdoğan’ın son halini gören dilini ısırdı! O fotoğraflar sosyal medyayı ikiye bölüdü

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Güzelliğiyle beğeni toplayan genç oyuncu, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı 'Çok değişmiş, tanıyamadım' yorumunu yaparken bir kısmı oyuncunun hiç değişmediğini savundu.