Bücür Cadı'nın Zeliş'i koca kız oldu! Merve Erdoğan’ın son halini gören dilini ısırdı! O fotoğraflar sosyal medyayı ikiye bölüdü
Bücür Cadı'nın Zeliş'i koca kız oldu! Merve Erdoğan'ın son halini gören dilini ısırdı! Başrollerini Sezer Güvenirgil ve Yunus Bülbül ile paylaştığı Bücür Cadı dizisinde çocuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan Merve Erdoğan, yıllar sonra gündem oldu. İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan dizide Zeliş karakterini canlandıran Erdoğan'ın son halini gören ise hayran kaldı. Güzelliğiyle beğeni toplayan genç oyuncu, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı 'Çok değişmiş, tanıyamadım' yorumunu yaparken bir kısmı oyuncunun hiç değişmediğini savundu. İşte Merve Erdoğan'ın sosyal medyaya damga vuran son hali...
17.01.2022 19:26
- Son Güncelleme: 17.01.2022 19:26
İlk bölümü 1999 yılında yayınlanan Bücür Cadı dizisinde Zeliş karakterine hayat veren genç oyuncu Merve Erdoğan, yıllar sonra gündeme geldi.
90'lı yılların sevilen dizisinde çocuk oyuncu olarak izleyici karşısına çıkan Merve Erdoğan'ın son halini gören ise hayran kaldı.