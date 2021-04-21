Bu Tarz Benim’le tanınan Aygün Aydın’ın ifşasından sonra ortalık karıştı! Hakan Sabancı suskunluğunu korudu ama…

Hakan Sabancı ile Aygün Aydın cephesinde sular durulmuyor! Bu Tarz Benim adlı yarışmayla adını duyuran ve ardından oyunculuğa adım atan Aygün Aydın, geçtiğimiz günlerde sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa etmişti. Aydın, daha sonra ise sosyal medya hesabında bir video yayınlayarak Sabancı ile ilişkisi hakkında peş peşe itiraflarda bulunmuştu. Yaptığı açıklamanın ardından sosyal medya platformu Twitter'da gündem olan Aygün Aydın, "Twitter da sahte bot tweetler ile beni karalamaya çalışanların gazıyla gelenleri sağduyulu olmaya davet ediyorum. Bu taraftan bakınca sadece gülünç, kıskanç, hazımsız ve aciz görünüyorsunuz" diyerek yapılan eleştirilere yanıt verdi. Aygün Aydın'ın açıklamalarının ardından suskunluğunu koruyan Hakan Sabancı'nın ise eski sevgilileri merak konusu oldu. İşte Aygün Aydın'ın ifşa paylaşımlarının ardından yaşananlar ve Hakan Sabancı'nın eski sevgilileri…

21.04.2021 13:45 - Son Güncelleme: 21.04.2021 13:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





