Bu Tarz Benim’le tanınan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın kirli çamaşırlarını ortaya serdi “Pes ediyorum”

Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı ifşa etti! Bu Tarz Benim yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın'ın adı geçen aylarda sosyetik isim Hakan Sabancı ile anılmıştı. 14 Şubat'ı Çeşme Alaçatı'da geçirdiği iddia edilen ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Ancak Aygün Aydın ile Hakan Sabancı'nın ilişkisi kısa sürdü. Aygün Aydın, kısa ömürlü aşkları ve kaçamaklarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hakan Sabancı'yı ifşa etti. Aygün, kendisi ile Sabancı'nın beğendiği kızları Instagram hesabında paylaşarak "Ben ve dikkatini çekmeye çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu s.rtüklerle nasıl baş edeyim? Pes ediyorum." İfadelerini kullandı. Genç oyuncu, daha sonra da Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa etti. İşte Aygün Aydın'ın o paylaşımları ve paylaşımlara gelen tepkiler…

17.04.2021 13:07 - Son Güncelleme: 17.04.2021 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





