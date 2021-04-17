Bu Tarz Benim’le tanınan Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın kirli çamaşırlarını ortaya serdi “Pes ediyorum”
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yı ifşa etti! Bu Tarz Benim yarışmasıyla adını duyuran Aygün Aydın'ın adı geçen aylarda sosyetik isim Hakan Sabancı ile anılmıştı. 14 Şubat'ı Çeşme Alaçatı'da geçirdiği iddia edilen ikili, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti. Ancak Aygün Aydın ile Hakan Sabancı'nın ilişkisi kısa sürdü. Aygün Aydın, kısa ömürlü aşkları ve kaçamaklarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Hakan Sabancı'yı ifşa etti. Aygün, kendisi ile Sabancı'nın beğendiği kızları Instagram hesabında paylaşarak "Ben ve dikkatini çekmeye çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu s.rtüklerle nasıl baş edeyim? Pes ediyorum." İfadelerini kullandı. Genç oyuncu, daha sonra da Hakan Sabancı ile konuşmalarını ifşa etti. İşte Aygün Aydın'ın o paylaşımları ve paylaşımlara gelen tepkiler…
17.04.2021 13:07
- Son Güncelleme: 17.04.2021 13:07
Bu Tarz Benim adlı moda programıyla adını duyuran ve ardından Bay Yanlış ile Kırmızı Oda dizilerinde rol alan Aynur Aydın'ın adı geçen aylarda Hakan Sabancı ile anılmaya başladı.
14 Şubat'ta Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı çiftiyle Çeşme Alaçatı'da romantik bir tatil geçirdiği iddia edilen Aynur Aydın ile Hakan Sabancı, sosyal medya paylaşımlarıyla da aşk iddialarını güçlendirdi.
İlişkileri hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan ikiliden Aynur Aygün'ün bir yalıdan paylaştığı fotoğraf ve kullandığı ifadeler aşk ilanı olarak yorumlandı.
Ancak ikilinin mutluluğu kısa sürdü! Aynur Aygün, önceki akşam Instagram hesabında ard arda paylaşımlar yaparak isyan etti. Hakan Sabancı'nın yerli yabancı tüm güzelleri beğeni yağmuruna tutması Aynur Aygün'ü çileden çıkardı.
Genç oyuncu, Instagram'ın hikaye kısmında bir paylaşımda bulunarak "Ben ve dikkatini çekmeye çalıştığım adamın stalkladıkları. Ben bu s.rtüklerle nasıl baş edeyim? Pes ediyorum." ifadelerini kullandı.