RAMAZAN İMSAKİYE
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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den 'üçüncü çocuk' açıklaması! Çiçeği bununda anne, oğlu Mete’den sonra…

Çiçeği burnunda anne Berfu Yenenler'den 'üçüncü çocuk' açıklaması! Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler, aynı yıl ekim ayında ilk oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, üç hafta önce ise oğulları Mete'ye kavuştu. Oğullarıyla birlikte yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikiliden Eser Yenenler, "Haftada bir oyun okuluna getiriyoruz, pandemide çocuk yalnız kaldı" derken Berfu Yenenler, "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

17.04.2021 12:14 - Son Güncelleme: 17.04.2021 12:14
Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den 'üçüncü çocuk' açıklaması! Çiçeği bununda anne, oğlu Mete’den sonra…

Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile tescilli güzel Berfu Yenenler, 2019 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti. Aynı yıl ilk bebekleri Kuzey'i kucaklarına alan çift, geçen haftalarda ise ikinci oğulları Mete'ye kavuştu.

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Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den 'üçüncü çocuk' açıklaması! Çiçeği bununda anne, oğlu Mete’den sonra…

Mutlu bir evlilik sürdüren ünlü çift, önceki gün minik oğulları Kuzey'i Etiler'deki bir oyun okulundan alırken kameralara yansıdı. Okul çıkışı basın mensuplarıyla laflayan ikili, samimi açıklamalarda bulundu.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den 'üçüncü çocuk' açıklaması! Çiçeği bununda anne, oğlu Mete’den sonra…

Keyifli halleriyle dikkat çeken Eser Yenenler, "Haftada bir oyun okuluna getiriyoruz, pandemide çocuk yalnız kaldı" ifadelerini kullandı. Çiçeği burnunda anne Berfu Yenenler de Mete'nin uslu bir bebek olduğunu belirterek "Mete uslu, gayet iyi. Kuzey'den daha rahat" dedi.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den 'üçüncü çocuk' açıklaması! Çiçeği bununda anne, oğlu Mete’den sonra…

Tescilli güzel, Kuzey'in kardeşi Mete'yi kıskanıp kıskanmadığı yönündeki soruya "Kuzey çok mutlu, beklediğimiz kıskançlığı yaşamadık" şeklinde karşılık verdi. Yenenler, Kuzey'in babası Eser Yenenler'e benzetilmesiyle ilgili soru karşısında da "Bebeklik fotoğraflarımıza baktığımızda Kuzey bana benziyor ama kimse inanmıyor" ifadelerini kullandı.

Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den 'üçüncü çocuk' açıklaması! Çiçeği bununda anne, oğlu Mete’den sonra…

26 yaşındaki iki çocuk annesi Berfu Yenenler, basın mensuplarının "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Şu an böyle iyiyiz" yanıtını verdi. Eşi Eser Yenenler ve oğlu Kuzey ile objektiflere yansıyan Berfu Yenenler'in üçüncü çocuk açıklamasının ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Berfu Yenenler ve Eser Yenenler olmak üzere ünlü isimler ile çocukları…