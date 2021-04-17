Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den 'üçüncü çocuk' açıklaması! Çiçeği bununda anne, oğlu Mete’den sonra…
Çiçeği burnunda anne Berfu Yenenler'den 'üçüncü çocuk' açıklaması! Ünlü oyuncu Eser Yenenler ile 2019 yılında nikah masasına oturan Berfu Yenenler, aynı yıl ekim ayında ilk oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Berfu Yenenler ile Eser Yenenler, üç hafta önce ise oğulları Mete'ye kavuştu. Oğullarıyla birlikte yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü çift, önceki gün Etiler'de objektiflere takıldı. Basın mensuplarıyla sohbet eden ikiliden Eser Yenenler, "Haftada bir oyun okuluna getiriyoruz, pandemide çocuk yalnız kaldı" derken Berfu Yenenler, "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.
Tescilli güzel, Kuzey'in kardeşi Mete'yi kıskanıp kıskanmadığı yönündeki soruya "Kuzey çok mutlu, beklediğimiz kıskançlığı yaşamadık" şeklinde karşılık verdi. Yenenler, Kuzey'in babası Eser Yenenler'e benzetilmesiyle ilgili soru karşısında da "Bebeklik fotoğraflarımıza baktığımızda Kuzey bana benziyor ama kimse inanmıyor" ifadelerini kullandı.
26 yaşındaki iki çocuk annesi Berfu Yenenler, basın mensuplarının "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Şu an böyle iyiyiz" yanıtını verdi. Eşi Eser Yenenler ve oğlu Kuzey ile objektiflere yansıyan Berfu Yenenler'in üçüncü çocuk açıklamasının ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Berfu Yenenler ve Eser Yenenler olmak üzere ünlü isimler ile çocukları…