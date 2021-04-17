Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler'den 'üçüncü çocuk' açıklaması! Çiçeği bununda anne, oğlu Mete’den sonra…

26 yaşındaki iki çocuk annesi Berfu Yenenler, basın mensuplarının "Üçüncü çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Şu an böyle iyiyiz" yanıtını verdi. Eşi Eser Yenenler ve oğlu Kuzey ile objektiflere yansıyan Berfu Yenenler'in üçüncü çocuk açıklamasının ardından ünlü isimlerin çocukları merak konusu oldu. İşte başta Berfu Yenenler ve Eser Yenenler olmak üzere ünlü isimler ile çocukları…