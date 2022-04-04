Bu Tarz Benim'in güzellik abidesi Nur Bozar'ın son haline bakın! Rahmetli Nur Yerlitaş onu 'kızım' diye severdi herkes çekinirdi
Bir dönem ekranlarda moda programı furyası esiyordu. Hem şöhret olmak hem de tarzlarını kanıtlamak isteyen genç kadınların yer aldığı programlardan geçilmiyordu ortalık. Onlardan ilki de Bu Tarz Benim'di. Rahmetli Nur Yerlitaş, Uğurken Erez, Ivana Sert ve Kemal Doğulu'nun jüriliği yaptığı yarışma programının en çok konuşulan isimlerinden biri de Nur Bozar'dı. Güzelliğiyle hayran bırak Nur Bozar'ın son halini gören şaşırıyor, adeta yıllar meydan okuyor gibi. İşte başta Nur Bozar olmak üzere yarışma ünlülerinin değişimleri.
04.04.2022 17:07 - Son Güncelleme: 04.04.2022 17:07
Joker Yapım tarafından yapılan, 1 sezon süren ve Show TV ekranlarında yayınlanan yarışma Bu Tarz Benim (diğer adıyla İşte Benim Stilim) bir dönemin en favori programıydı.
Öykü Serter tarafından sunulan yarışmanın jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez oturdu.
Bu isimlerden birisi olan ve güzelliği sayesinde yarışmada hep öne çıkan Nur Bozar, stiliyle yine favori isimler arasındaydı.