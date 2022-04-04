RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Bu Tarz Benim'in güzellik abidesi Nur Bozar'ın son haline bakın! Rahmetli Nur Yerlitaş onu 'kızım' diye severdi herkes çekinirdi

Bu Tarz Benim'in güzellik abidesi Nur Bozar'ın son haline bakın! Rahmetli Nur Yerlitaş onu 'kızım' diye severdi herkes çekinirdi

Bir dönem ekranlarda moda programı furyası esiyordu. Hem şöhret olmak hem de tarzlarını kanıtlamak isteyen genç kadınların yer aldığı programlardan geçilmiyordu ortalık. Onlardan ilki de Bu Tarz Benim'di. Rahmetli Nur Yerlitaş, Uğurken Erez, Ivana Sert ve Kemal Doğulu'nun jüriliği yaptığı yarışma programının en çok konuşulan isimlerinden biri de Nur Bozar'dı. Güzelliğiyle hayran bırak Nur Bozar'ın son halini gören şaşırıyor, adeta yıllar meydan okuyor gibi. İşte başta Nur Bozar olmak üzere yarışma ünlülerinin değişimleri.

04.04.2022 17:07 - Son Güncelleme: 04.04.2022 17:07
Bu Tarz Benim’in güzellik abidesi Nur Bozar’ın son haline bakın! Rahmetli Nur Yerlitaş onu ’kızım’ diye severdi herkes çekinirdi

Joker Yapım tarafından yapılan, 1 sezon süren ve Show TV ekranlarında yayınlanan yarışma Bu Tarz Benim (diğer adıyla İşte Benim Stilim) bir dönemin en favori programıydı.

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Bu Tarz Benim’in güzellik abidesi Nur Bozar’ın son haline bakın! Rahmetli Nur Yerlitaş onu ’kızım’ diye severdi herkes çekinirdi

Öykü Serter tarafından sunulan yarışmanın jüri koltuğunda Nur Yerlitaş, Kemal Doğulu, Ivana Sert ve Uğurkan Erez oturdu.

Bu Tarz Benim’in güzellik abidesi Nur Bozar’ın son haline bakın! Rahmetli Nur Yerlitaş onu ’kızım’ diye severdi herkes çekinirdi

Ekranın sevilen isimlerini bir araya getiren yarışmada, birbirinden güzel genç kız moda adına boy gösterdi.

Bu Tarz Benim’in güzellik abidesi Nur Bozar’ın son haline bakın! Rahmetli Nur Yerlitaş onu ’kızım’ diye severdi herkes çekinirdi

Bu isimlerden bazıları unutuldu gitti ya da yeniden ekranda yer almak istemedi ancak bazılarının adı günümüzde de unutulmadı.

Bu Tarz Benim’in güzellik abidesi Nur Bozar’ın son haline bakın! Rahmetli Nur Yerlitaş onu ’kızım’ diye severdi herkes çekinirdi

Bu isimlerden birisi olan ve güzelliği sayesinde yarışmada hep öne çıkan Nur Bozar, stiliyle yine favori isimler arasındaydı.

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