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Bu nasıl 54! Jennifer Lopez doğum günü partisinden bikinili pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı "Paranın gücü"

Geçtiğimiz yıl hayatının aşkı Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'den 54.yaş gününde bikinili pozlar... Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düştü. İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile göz kamaştıran Lopez'in paylaşımları görenleri şaşkına çevirdi. İşte Latin güzelin olay yaratan kareleri.

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Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023, 15:25 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 15:25
Bu nasıl 54! Jennifer Lopez doğum günü partisinden bikinili pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı Paranın gücü 1

Jennifer Lopez sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda oyunculuk ve dans yeteneğiyle de dünya genelinde hayranlık uyandıran bir isim.

Bu nasıl 54! Jennifer Lopez doğum günü partisinden bikinili pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı Paranın gücü 2

Lopez geçtiğimiz günlerde 54. yaşını kutladı.

Bu nasıl 54! Jennifer Lopez doğum günü partisinden bikinili pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı Paranın gücü 3

54. yaş günü partisinden bikinili pozlar paylaşan pop yıldızı Jennifer Lopez, düzgün fiziğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

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