Bu nasıl 54! Jennifer Lopez doğum günü partisinden bikinili pozlarını paylaştı sosyal medya yıkıldı "Paranın gücü"

Geçtiğimiz yıl hayatının aşkı Ben Affleck ile evlenen Jennifer Lopez'den 54.yaş gününde bikinili pozlar... Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Jennifer Lopez'in bikinili paylaşımları magazin gündemine bomba gibi düştü. İlerleyen yaşına rağmen düzgün fiziği ile göz kamaştıran Lopez'in paylaşımları görenleri şaşkına çevirdi. İşte Latin güzelin olay yaratan kareleri.