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Haberler Magazin Bu halini unutun! Yalancı’nın yıldızı Burçin Terzioğlu’nu estetiksiz haliyle tanımak imkansız! Gören şaşkına döndü meğer o da...

Bu halini unutun! Yalancı’nın yıldızı Burçin Terzioğlu’nu estetiksiz haliyle tanımak imkansız! Gören şaşkına döndü meğer o da...

Bu halini unutun! Poyraz Karayel dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burçin Terzioğlu, son olarak Yalancı'da rol almıştı. Final yapan Yalancı dizisinde Deniz karakterini canlandıran oyuncu, estetiksiz haliyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken 'Sil baştan olmuş', 'Tanıyamadım' yorumlarında bulundu. Öte yandan Burçin Terzioğlu'nun estetik yaptırdığını ilk kez öğrenen hayranları 'Doğal güzel sanmıştım' ifadelerini kullandı. İşte Burçin Terzioğlu'nun görenleri şaşkına çeviren estetiksiz hali...

25.11.2021 01:19 - Son Güncelleme: 25.11.2021 01:19
Bu halini unutun! Yalancı’nın yıldızı Burçin Terzioğlu’nu estetiksiz haliyle tanımak imkansız! Gören şaşkına döndü meğer o da...

Final yapan Yalancı dizisinde Deniz karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyaya damga vurdu.

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Bu halini unutun! Yalancı’nın yıldızı Burçin Terzioğlu’nu estetiksiz haliyle tanımak imkansız! Gören şaşkına döndü meğer o da...

Ünlü oyuncunun estetiksiz halini gören hayranları 'Sil baştan olmuş', 'Tanıyamadım', 'Doğal güzel sanmıştım' yorumlarında bulundu.

Bu halini unutun! Yalancı’nın yıldızı Burçin Terzioğlu’nu estetiksiz haliyle tanımak imkansız! Gören şaşkına döndü meğer o da...

İşte başta Burçin Terzioğlu olmak üzere ünlü isimlerin estetiksiz halleri...

Bu halini unutun! Yalancı’nın yıldızı Burçin Terzioğlu’nu estetiksiz haliyle tanımak imkansız! Gören şaşkına döndü meğer o da...

Demet Özdemir

Bu halini unutun! Yalancı’nın yıldızı Burçin Terzioğlu’nu estetiksiz haliyle tanımak imkansız! Gören şaşkına döndü meğer o da...
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