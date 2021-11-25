Bu halini unutun! Yalancı’nın yıldızı Burçin Terzioğlu’nu estetiksiz haliyle tanımak imkansız! Gören şaşkına döndü meğer o da...
Bu halini unutun! Poyraz Karayel dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burçin Terzioğlu, son olarak Yalancı'da rol almıştı. Final yapan Yalancı dizisinde Deniz karakterini canlandıran oyuncu, estetiksiz haliyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun estetiksiz halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken 'Sil baştan olmuş', 'Tanıyamadım' yorumlarında bulundu. Öte yandan Burçin Terzioğlu'nun estetik yaptırdığını ilk kez öğrenen hayranları 'Doğal güzel sanmıştım' ifadelerini kullandı. İşte Burçin Terzioğlu'nun görenleri şaşkına çeviren estetiksiz hali...
25.11.2021 01:19
- Son Güncelleme: 25.11.2021 01:19
Final yapan Yalancı dizisinde Deniz karakteriyle hayranlarının karşısına çıkan Burçin Terzioğlu'nun estetiksiz hali sosyal medyaya damga vurdu.