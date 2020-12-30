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Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler yok ki! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere meğer bir dönem...

Cansu Dere'nin eski sevgili listesinde kimler yok ki! Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin eski sevgili defteri bir hayli kabarık. Rol aldığı dizilerle tanınan 40 yaşındaki oyuncu Cansu Dere şimdilerde Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiriyor. Caner Cindoruk'la baş rolünü üstlendiği Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine hayat veren Cansu Dere hakkında en çok merak edilen sevgilisi. Şu sıralar bir ilişkisi olup olmadığı bilinmeyen Cansu Dere'nin eski sevgililerinin listesi hayli kabarık. Bakın Cansu Dere'nin eski sevgilileri kimler...

30.12.2020 18:14 - Son Güncelleme: 30.12.2020 18:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





